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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"





هاجس كورونا يسيطر على العالم الى حد طلب مرجعية أوبك من وزراء الدول المشاركة في مؤتمر فيينا عدم العناق.



كذلك مباريات الدوري الايطالي ستكون بدون جمهور في الملاعب خشية من عدوى كورونا.



ومع ارتفاع عدد الاصابات في العالم بات فيروس كورونا يشكل تهديدا خطيرا للاقتصاد العالمي فيما بورصات الشرق الاوسط تتراجع.



اما في لبنان فقد ارتفع عدد الاصابات الى خمسة عشر إحداها تعود لوافد من مصر كان أدخل الى مستشفى المعونات في جبيل ثم نقل الى مستشفى رفيق الحريري.



إقتصاديا وفي انتظار حسم الحكومة موقفها من استحقاق اليوروبوندز الذي تتكثف الاجتماعات في شأنه في العلن وخلف الكواليس، من المرجح عقد اجتماع مالي-إقتصادي في بعبدا نهاية الاسبوع لاتخاذ القرار المناسب تزامنا مع جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لوضع الحكومة مجتمعة بأجواء القرار المتخذ.



ومع الارتفاع الجنوني لسعر الدولار في سوق الصيرفة اليوم حيث تخطى الـ2700 ليرة قطعت هذا المساء عدد من الطرقات في بيروت والمناطق.



تبقى البداية من الشأن الصحي، عدد المصابين بالكورونا ارتفع الى خمسة عشر والمدارس تبقى مقفلة، وقرار إعادة فتحها او الاستمرار في الاقفال يتخذه وزيرا التربية والصحة نهاية الاسبوع الحالي وفقا للمعطيات الجديدة لانتشار الفيروس.



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"





باسم الشعب اللبناني بسواده الأعظم وأمام نواب يمثلون غالبية الكتل النيابية، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن أغلبية الشعب والمجلس على حد سواء ترفض رفضا مطلقا الدفع المسبق، مع التأكيد على أن المطلوب دعم الحكومة من قبل الجميع لهذا الموقف ولو أدى إلى التعثر.



رئيس المجلس حمل المصارف التي أوصلت لبنان إلى خسارة نسبة 75% من الدين المسؤولية مع الشارين الأجانب، مشددا على دعم أي تدبير تتخذه الحكومة ما عدا الدفع وقال: إذا أرادوا إعادة الهيكلة من دون قيد أو شرط ومن دون دفع أي مبلغ أو نسبة من المبلغ أو فائدة فليكن مجددا التأكيد أن المس بالودائع وجنى عمر الناس ممنوع لأنها من المقدسات.



هذا الموقف لم يكن بعيدا عنه البيان الشهري للمطارنة إذ أهاب بالمسؤولين أن يعملوا جاهدين للحفاظ على أموال المودعين ولا سيما الصغار منهم.



وبانتظار يوم السبت موعد إعلان الحكومة عن قرارها بشأن سندات اليوروبوند فإن الإجتماعات المالية تتواصل وتتكثف وفي هذا الإطار نفى وزير المال غازي وزني تقديمه أي إقتراح بمبادلة السندات مع تعديل في الفائدة وتطويل مدة السداد.



هذا في وقت تجاوز فيه سعر صرف الدولار لدى الصرافين عتبة الألفين وستمئة ليرة في رقم قياسي يسجل للمرة الأولى.



وبموازاة التأهب على خط سداد الديون وما يتبعها من إجتماعات مالية مكثفة فإن التأهب لمحاصرة فيروس كورونا يتواصل فالوضع مطمئن وآمن وتحت السيطرة وفق ما أكد وزير الصحة.



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "الجديد"





حملة " مش دافعين " انطلقت هذه المرة من عين التينه باتجاه استحقاق التاسع من آذار، وحيالها كان الرئيس نبيه بري مترأسا الحملة يتقدمه حزب الله ولا يعاونه التيار الوطني الحر سوى على نطاق ضيق، وأبلغ بري نواب لقاء الاربعاء أننا نرفض رفضا مطلقا دفع استحقاق "اليوروبوند" والمطلوب هو التعاون من المصارف التي أوصلتنا إلى خسارة خمسة وسبعين بالمئة من الدين، وعليها اليوم ان تتحمل المسؤولية مع الشارين الاجانب.



وباللبناني غير الفصيح فإن رئيس المجلس يقترح معادلة " الي طلع المصارف عالميدنة بينزلها " وسنرفض الدفع ولو ادى الى التعثر .. أما الهيكلة فاقترحها دون قيد او شرط .



لكن كل هذه الشروط واللاءات هي من اختصاص الحكومة التي ستقرر ليل السابع من آذار مصير اليوم التاسع وعليها ان تجترح في الساعات القليلة المقبلة عقاقير للفايروس المالي قبل ان يتحول الى وباء.



على ان هذا الوباء انتشر سياسيا وافرز موقفين اثنين معارض ومؤيد لخطط صندوق النقد الدولي، فبعد انتقاد صريح وجهه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رد قاسم قائلا: بدأنا نشك بالأهداف التي يسعون إليها، هم يعلمون أن رفع تعريفة الواتساب أطاحت بالحكومة السابقة وأوجدت حراكا لا زالت تداعياته مستمرة حتى الآن، فكيف يمكن أن نسلم رقبة لبنان لصندوق النقد الدولي ليشرف على رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 20% وسن ضرائب مختلفة تفجر البلد مجددا وهؤلاء بحسب قاسم يدعون إلى تسليم رقبة لبنان الى صندوق النقد الدولي حتى يفجروا الوضع الاجتماعي و إسقاط الحكومة في الشارع .



وهذه السجالات لن تفصل بها الا حكومة حسان دياب التي عليها وحدها تقرير مصالح البلد ومدى تعاونه مع الصناديق الدولية. ومع ارتفاع حرارة المواقف واحتمال تعرضها لالتهابات سياسية حادة فإن الاولوية حاليا لا تزال لفايروس الكورونا الذي عاد من اجازة اليوم الواحد مسجلا اصابة شخصين جديدين احدهما في مستشفى سيدة المعونات جبيل وقد ارتفع عدد الحالات الى خمس عشرة حالة بينهم ايراني في وضع حرج ويدرس لبنان امكان ترحيله الى بلاده إذا ما استجابت السلطات الايرانية الى هذا الطلب .



وعلى الرغم من الاصابات الخمس عشرة فإن وزير الصحة حمد حسن اكد في مؤتمر مشترك مع ممثلي منظمة الصحة العالمية اننا في مرحلة احتواء الفايروس ولم نصل الى درجة الانتشار وقال إن هذا الفايروس لا يحتاج الى فيزا او جواز سفر ومن اينما اتي فمسوؤليتنا هي الحد من انتشاره .



والانتشار كان اكثر فتكا اليوم بايطاليا التي اعلنت ان حصيلة وفياتها تجاوزت المئة فيما اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني ان كورونا اصاب كل الاقاليم في ايران .



وعلى الوباء التركي فإن الرئيس رجب طيب اردوغان يحمل جراثيمه غدا الى موسكو للقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بعد ان خسر تسعة وخمسين جنديا في معركة ادلب ولم يحقق اي تقدم .



قمة اردوغان بوتن استبقها الرئيس التركي بالاعلان عن نيته السعي الى وقف اطلاق النار .



وبالروسية المترجمة الى التركية قد يحدد له بوتن معالم خريطة الطريق بعبارة " أدب سيس" اردوغان .



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"





الأسبوع الراهن مفصلي على مستوى الوضعين الاقتصادي والمالي، لكن هم الناس في مكان آخر.



فمع إعلان مستشفى سيدة المعونات - جبيل رسميا مساء اليوم عن اصابة بكورونا لأحد المرضى الوافدين حديثا من مصر، دخلت مسألة انتشار الفيروس في لبنان منعطفا جديدا، يتوقع ان تتكثف معه الاجراءات الوقائية اكثر فأكثر على غير صعيد، تفاديا للأسوأ.



أما في شأن استحقاق اليوروبوندز، فتشير معلومات الOTV الى أنه لن يغيب عن جلسة مجلس الوزراء في بعبدا غدا، من باب طرح ما توصلت اليه اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الموضوع، أما القرار النهائي فينتظر جلسة أخرى الجمعة أو السبت، كما أعلن رئيس الحكومة الإثنين، على أن يسبقها اجتماع اقتصادي - مالي في بعبدا لاعلان القرار النهائي في كل الحالات قبل الاثنين، اي قبل موعد التاسع من آذار.



واليوم وجه رئيس المجلس النيابي نبيه بري رسالة قاسية إلى المعنيين، حيث اشار خلال لقاء الاربعاء النيابي إلى ان غالبية الشعب اللبناني، وكذلك المجلس النيابي، يرفضان رفضا مطلقا الدفع المسبق، مشددا على ان المطلوب دعم الحكومة من قبل الجميع في هذا الموقف ولو أدى الى التعثر.



واضاف: إذا ارادوا إعادة الهيكلة من دون قيد او شرط، وبلا دفع اي مبلغ او نسبة من المبلغ او فائدة فليكن، ونحن مع اي تدبير تتخذه الحكومة ما عدا الدفع.



وشدد بري مرة اخرى على ان المس بالودائع من المقدسات، مؤكدا وحدة الموقف الداخلي بين الموالاة والمعارضة لمجابهة هذه الازمة



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"





كلما اقتربنا من السابع من آذار، الموعد المرتقب لاعلان لبنان قراره النهائي في شأن تسديد سندات اليوروبندز في التاسع من الشهر الحالي، كلما ازداد القلق عند اللبنانيين والسياسيين، وعند المصارف المحلية والدائنين الخارجيين، ما يترجم فعليا ارتفاعا دراماتيكيا في سعر الصرف، الذي تخطى اليوم سقف الالفين وستمئة ليرة لبنانية للدولار الواحد.



حتى الساعة، نحن في ما يسمى المنطقة الرمادية، والغموض يلف القرار اللبناني، الواقع بين كفي الرافض تسديد السندات والداعم له، على الرغم من اتجاه نحو عدم الدفع، حسبما فهم اليوم من لقاء النواب الرئيس نبيه بري.



السبت المقبل، يفترض ان يعلن رئيس الحكومة حسان دياب قرار لبنان، بغض النظر عما سيتبعه من تداعيات مالية وقانونية تدرسها بدقة الشركات الاستشارية التي استعانت بها الحكومة, ولكن توازيا مع الاعلان لا بل ربما الاهم منه، يأتي كشف الخطة الانقاذية للبلاد، التي ستشكل نقطة الانطلاق لاي اصلاحات فعلية، قد تعيد ثقة العالم واللبنانيين بالدولة، ومعها تعيد فتح باب القروض، انما بناء على اصلاحات فعلية تتناول ملفات كبرى، تعرفها الحكومة، ابرزها الكهرباء والنظام القضائي وهيكلة القطاع العام .



دول العالم التي تترقب القرار الحكومي الجاد بعدما يئست من الوعود اللبنانية الكاذبة، تراقب عن كثب ما يجري، في وقت برز فيه الحديث عن برنامج صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان.



فبعد ساعات من اعلان حزب الله في حديث لوكالة رويترز رفض الشروط التي تتضمنها اي خطة انقاذ من صندوق النقد الدولي، بدا الحزب ومعه كتلة التنمية والتحرير والحزب الاشتراكي اكثر لينا, في انتظار ما سماه النائب علي فياض اسبوع الخطة الشاملة، التي على ضوئها سيتخذ قرار كيفية التعاطي مع الاستحقاقات.



نحن اذا امام اسبوعين دقيقين، سيرسمان معالم لبنان المستقبلي: الاول اسبوع الاستحقاق والثاني تداعياته، لاسيما مع اعلان الرئيس دياب، بحسب معلومات للـ LBCIعن قرارات حاسمة اعتبارا من العاشر من آذار، لتصليح الوضع المالي، وهي لن تكون قرارات شعبية انما ضرورية للخروج من المأزق.



هذا كله، في وقت نسي فيه اللبنانيون الكارثة الاقتصادية، التي طغت عليها كورونا مع تسجيل حالتين جديدتين اليوم، البارز فيهما ان احداهما وصلت من مصر



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار"





لم تتمكن كل اجراءات المكافحة والعزل والتعقيم في ازاحة كورونا عن صدارة الاحداث العالمية ، اذ يبدو أن المعركة ضده بالنقاط ، ولن تحسم قريبا.



محليا ارتفع العداد الى خمسة عشر بعدما توقف ليوم واحد.



مستشفى سيدة المعونات في جبيل اصدر بيانا أكد فيه انه استقبل أحد المرضى الوافدين من مصر وتبين بعد اجراء الفحوصات اللازمة انه يحمل كورونا.



وزير الصحة حمد حسن طمأن الى اننا لم نصل بعد إلى مرحلة الإنتشار واننا ما زلنا في مرحلة الاحتواء محذرا من الاستخفاف بالفيروس الذي قد يضع ايطاليا كلها تحت الحجر لمدة شهر، فيما المانيا سبقت منظمة الصحة العالمية بالاعلان أن كورونا بات وباء عالميا، والحال هذه اتخذت السعودية قرارا بتعليق العمرة.



كورونا أدخل مصر وقطر في سجال، السلطات المصرية تقفل الحدود أمام القطريين ردا على اجراء مماثل اتخذته الدوحة.



والى ان يتخذ لبنان القرار المناسب في موضوع اليوروبندز، رئيس مجلس النواب نبيه بري يؤكد أن أغلبية الشعب اللبناني وكذلك المجلس النيابي ترفض رفضا مطلقا الدفع المسبق وان المطلوب دعم الحكومة من قبل الجميع لهذا الموقف.



فالمصارف اوصلتنا الى الخسارة مع الشارين الأجانب، فإذا ارادوا إعادة الهيكلة دون قيد او شرط فليكن، عدا ذلك فإننا مع اي تدبير تتخذه الحكومة بعدم الدفع.



الى كيان الاحتلال الذي كان مهددا بوباء الانتخابات المبكرة، وان استبعدت اوساط صهيونية الذهاب الى جولة رابعة في الكنيست بعد تقدم الليكود، الا أنها ترجح فشل بنيامين نتايناهو الموبوء بملفات الفساد بتشكيل حكومة جديدة، والى ان تتضح الصورة ، فان مسؤولا سابقا في الجيش الصهوني وصف الانتخابات الاخيرة بانها كانت الاكثر قرفا وفسادا ومنظومة الصرف الصحي الاكثر تطورا في العالم لا تستطيع احتواء ما حصل في اسرائيل .



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ام تي في"





الكورونا تحت السيطرة النسبية ، لكن القلق الأكبر مصدره عدم وضوح التدابير التي ستتخذها الحكومة في شأن استحقاق اليوروبوند والدين العام ، علما بأن تاريخ استحقاق السداد يقترب بسرعة .



مصدر دبلوماسي أوروبي معني بالقرارات الحكومية لجهة أن تكون سليمة وصائبة ، أفاد الـ mtv بأنه لم يتناه حتى الساعة إليه أن الحكومة حسمت أمرها في شأن اليوروبوند، سدادا أم جدولة ، وهذا التردد وقعه سيء جدا على الوضع المالي العام وعلى سمعة الدولة اللبنانية ويدخل الدولة في أزمة سيتطلب حلها سنوات فكيف إن امتنعت .



وإذ أكد المصدر أنه مع السداد المبرمج للدين تفاديا للمحظور القانوني ، أعلن أنه لمس ليونة ولو مجهرية لدى حزب الله وانفتاحا متحفظا حذرا على التفاوض بفعل سيل الأزمات التي يواجهها ، وهذا يجب أن يحفز الحكومة على أخذ الأمور السيادية وفي مقدمها الدين وخطة النهوض بالجدية المطلوبة من دون اللجوء الى استرضاء هذا الفريق أو ذاك .



ولفت الى أن هذه السياسة هي التي أوصلت لبنان الى الدرك الذي هو فيه .



الدبلوماسي الأوروبي شدد على أن تردد لبنان لن يحفز الدول الضامنة والمانحة على مساعدته ، لا ماليا ولا سياسيا ولا استشاريا ، وهي لا تريد أن تراه يسقط في الفوضى وهي عاجزة عن إنقاذه موثوقة اليدين.



وفي السياق ذكر الدبلوماسي بان أوروبا نجحت حتى الساعة في تلطيف الطحشة الأميركية على معاقبة لبنان للضغط على حزب الله، فيما كانت ولفترات طويلة لطفت طحشة واشنطن على الحزب كي لا تصيب لبنان، لكن ذلك لم يصح المسؤولين.



والنصيحة الأهم أن على لبنان أن يبدأ بخطوات إنقاذية إصلاحية تصحيحية قطاعية مقرونة بافعال على الأرض، كمعالجة قطاع الكهرباء مثلا واتخاذ مواقف غير مستفزة للعرب والمجتمع الدولي كي لا تقذفه هذه السياسة الى خارج هذين العالمين أولا ، ولكي يتمكن ثانيا من الاختصار الزمني لفترة الخروج من الهاوية .



على جبهة الكورونا، ارتفعت الاصابات الى خمس عشرة بعد رصد اثنتين اليوم في مستشفى رفيق الحريري ، إحداها للبناني آت من مصر .



مصادر طبية مطلعة أفادت الـ mtv أن ارتفاع العدد لا يعني فقدان السيطرة عليه بل كان متوقعا ، خصوصا أن الحالات الدقيقة التي وفدت الى لبنان من إيران والحدود البرية مع سوريا، والتي هي قيد المتابعة ، كانت تنذر بارتفاع عدد المصابين ، لكن المشجع أن لا حالات عدوى سجلت خارج هذه المجموعات غير تلك الآتية من مصر ، في وقت ارتفع منسوب الحذر و معه التدابير التعقيمية الوقائية بما يفترض إبقاء الوضع تحت السيطرة في انتظار ايجاد اللقاحات الشافية ، المقلق الوحيد في التدابير الوقائية ، هو عدم التقيد الجدي من قبل اللبنانيين بالحجْر الطوعي ، وباستمرار الوتيرة العالية للتنقل غير الضروري في الأماكن العامة.



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