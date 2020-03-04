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حمدان: كما توقعنا خرج المصرفيين من مطحنة القضاء التي سمعنا جعجعة دون طحيناً أو شعيراً ملائكة لا مسؤولية لهم

4
MARCH
2020
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غرد العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:
كما توقعنا خرج المصرفيين من مطحنة القضاء التي سمعنا جعجعة دون طحيناً أو شعيراً ملائكة لا مسؤولية لهم فيما حصل ويحصل من بهدلة وذل لكل المواطنين اللبنانيين ..
وسمعنا فلسفة وتفلسفاً من كبير الملائكة البانكيين في إبراز شهادة حسن السلوك المزورة التي خرجوا منها اليوم، ولكن ليعلموا أننا لا نزال تحت رحمة مسؤوليتهم عن الفساد والإفساد في إدارة أموال اللبنانيين المؤتمنين عليها، ولا يزال يسمح للمواطن اللبناني بسحب مئة او مئتين دولار من ماله المنهوب في خزائنهم تحويشة عمر كل الناس، وسيذكر التاريخ في لبنان ان في زمن هؤلاء ملائكة المال الأسود تعرض المواطنون اللبنانيون جميعاً لسرقة الدهر من قبلهم ..
ولكن ليعلموا ان صبر الناس قد نفذ وان الحساب وإن لم يطبق عليهم في مطحنة القضاء الفارغة، فالشعب اللبناني هو سيكون الحكم وحسابهم سيكون حساباً عسيراً وعسيراً جداً .
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