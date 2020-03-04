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اسبوع مفصلي على مستوى الوضعين الاقتصادي والمالي

4
MARCH
2020
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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

 الأسبوع الراهن مفصلي على مستوى الوضعين الاقتصادي والمالي، لكنَّ همَّ الناس في مكان آخر.

 

فمع إعلان مستشفى سيدة المعونات-جبيل رسمياً مساء اليوم عن اصابة بكورونا لأحد المرضى الوافدين حديثاً من مصر، دخلت مسألة انتشار الفيروس في لبنان منعطفاً جديداً، يتوقع ان تتكثف معه الاجراءات الوقائية اكثر فأكثر على غير صعيد، تفادياً للأسوأ.

 

أما في شأن استحقاق اليوروبوندز، فتشير معلومات الOTV الى أنه لن يغيب عن جلسة مجلس الوزراء في بعبدا غداً، من باب طرح ما توصلت اليه اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الموضوع. أما القرار النهائي، فينتظر جلسة أخرى الجمعة أو السبت، كما أعلن رئيس الحكومة الإثنين، على أن يسبقها اجتماع اقتصادي-مالي في بعبدا لاعلان القرار النهائي في كل الحالات قبل الاثنين، اي قبل موعد التاسع من آذار.

 

واليوم، وجه رئيس المجلس النيابي نبيه بري رسالة قاسية إلى المعنيين، حيث اشار خلال لقاء الاربعاء النيابي إلى ان غالبية الشعب اللبناني، وكذلك المجلس النيابي، يرفضان رفضا مطلقا الدفع المسبق، مشدداً على ان المطلوب دعم الحكومة من قبل الجميع في هذا الموقف ولو أدى الى التعثر

 

واضاف: إذا ارادوا إعادة الهيكلة من دون قيد او شرط، وبلا دفع اي مبلغ او نسبة من المبلغ او فائدة... فليكن، ونحن مع اي تدبير تتخذه الحكومة ما عدا الدفع.

 

وشدد بري مرة اخرى على ان المس بالودائع من المقدسات، مؤكداً وحدة الموقف الداخلي بين الموالاة والمعارضة لمجابهة هذه الازمة

 

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