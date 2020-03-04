فرعية اللجان تنهي "رفع السرية المصرفية" والمواد المعلّقة من "الاثراء غير المشروع".. كنعان: رفع السرّية بمجرد تولي منصب عام

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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة بحثت في خلالها اقتراحات قوانين رفع السرية المصرفية واستعادة الأموال المنهوبة، بحضور النواب: ياسين جابر، الان عون، جميل السيد، جهاد الصمد، بولا يعقوبيان، علي درويش، بلال عبد الله، فيصل الصايغ، جورج عقيص، ادي معلوف، علي فياض.

كما حضر: منسق مجموعة برلمانيين ضد الفساد النائب السابق غسان مخيبر، ممثلة وزارة العدل القاضية رنا عاكوم، ممثل نقابة المحامين في بيروت المحامي كريم ضاهر، المدير التنفيذي في مصرف لبنان كارين شرتوني، المستشار القانوني في مصرف لبنان بيار كنعان، أمين عام هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور، منسقة مشروع مكافحة الفساد في الUNDP ديانا فارتانيان، رئيس دائرة الدراسات القانونية في وزارة المالية مريانا معوض، ويوسف الزين (خدمات قانونية في وزارة المالية).

وأنهت اللجنة في الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات دراسة قانون السرية المصرفية والمواد المعلّقة من قانون الإثراء غير المشروع وستجري قراءة نهائية للقانونين بصيغتهما النهائية، في جلسة تعقدها عند الثالثة بعد ظهر الإثنين المقبل في التاسع من آذار.

وقال كنعان بعد الاجتماع: "لقد وحدنا الاقتراحات الثلاث حول رفع السرية المصرفية المقدمة من التيار الوطني الحرّ والنائبين بولا يعقوبيان وجميل السيد مع بعض التعديلات. وتتمحور الصيغة الموحدة حول رفع السرية المصرفية تلقائياً بمجرد تولي منصب عام".