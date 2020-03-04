تغريدة لرياض قبيسي حول القديس شربل تثير حفيظة الالاف و تحدث بلبلة

A + A -

نشر الاعلامي رياض قبيسي خبراً تحت عنوان "بعد رفض الطبيب في مستشفى رفيق الحريري أخذ التراب من ضريح مار شربل" وارفق الخبر بالتعليق التالي "تحية للطبيب في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الذي رفض الامتثال للقناعات الدينية لإحدى السيدات وتمسك بالعلم مرجعا وحيدا لا شريك له في الطب"

كذلك دعمت الإعلامية جوزيفين ديب رأي زوجها، وقالت، عبر “تويتر”: “مش تحية وحدة! مليون تحية للطبيب يلي رفض إدخال الترابات. يا عمي ما زال المطارنة أخذوا قرار استثنائي بتعديل تقديم القربان للمؤمنين تماشيًا مع التعليمات الطبية! إنه ليش يابا يعني ما جابوا الترابات وحطوهن بكاس القربان”.

وختمت: “يكفي جهل، الإيمان شي والمعايير العلمية شي تاني!”.

تغريدات قبيسي و ديب اثارتا حفيظة الاف المؤمنين الذين يكنون للقديس شربل مكانة عالية و المقتنعون بكافة الوقائع و السوابق المثبتة التي كان لتراب مار شربل اليد الواضحة في شفاءات متعددة لامراض مختلفة في لبنان و العالم عجز الطب عن تفسيرها.