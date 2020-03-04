مُصاب بالكورونا جديد في لبنان .. في مستشفى المعونات

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صدر عن إدارة مستشفى سيدة المعونات الجامعي – جبيل البيان التالي:

“يفيد مستشفى سيدة المعونات الجامعي جبيل أنه استقبل أحد المرضى الوافد حديثاً من مصر، وتبيّن بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنه يحمل فيروس كورونا، مما استدعى المباشرة بالإجراءات الضرورية ليتم نقله إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي، علماً أنه فور استقبال المريض المذكور تم إبلاغ وزارة الصحة العامة التي طمأنت إلى عدم ضرورة إجراء فحوصات خاصة لان البلد الوافد منه غير موبوء ولكن، وإثر الإشتباه بإصابته بفيروس الكورونا، اتُخذت جميع تدابير الوقاية المفروضة وتم عزله في غرفة مجهزة إلى حين صدور نتائج الفحوصات هذا، وقد بوشرت الإجراءات بتعقيم جميع الأقسام والأماكن المشتركة واتخذت التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المرضى والزائرين والطاقم الطبي والتمريضي والإداري”.