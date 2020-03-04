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مستشفى رفيق الحريري يوضح حقيقة إصابة أحد موظفيه بـ"كورونا"

4
MARCH
2020
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صدر عن إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي، البيان الآتي:

 
 
"بعد أن نفت إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيان سابق لها ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية بـ"وجود موظف لديها في الحجر الصحي للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا بسبب احتكاكه المباشر بالوافدين الى المستشفى". وفي الحقيقة أن هذا الموظف الذي يعمل في منطقة إدارية ليس له أي تواصل أو تماس مع أي من مرضى الكورونا، وكانت قد طلبت منه الإدارة عدم القدوم إلى العمل لظهور عوارض الرشح، وذلك حرصا منها على سلامة المرضى والعاملين، وقد أجري له فحص الكورونا لأنه كان على احتكاك مع أحد أقربائه العائدين من إحدى الدول المنتشر فيها فيروس الكورونا.
 
 
إن إدارة المستشفى تطمئن المواطنين والعاملين بأن نتيجة فحص الكورونا الذي أجراه هذا الموظف جاءت سلبية، وأن هذا الأخير عاد لممارسة حياته الطبيعية والمهنية وهو ملتزم بالتوجيهات والإرشادات الطبية والوقائية لهذا العارض الصحي.
 
 
وتلفت الإدارة إلى أنها المرجع الوحيد للتثبت من أي خبر يتعلق بها قبل نشره إلى العلن".
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