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تويني: إعادة ترميم الدولة والإنتاج مسؤولية وطنية لا محال منها

4
MARCH
2020
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قال الوزير السابق نقولا تويني في بيان: "ابتكر كارل ماركس في كتابه الرأسمال (غير المكتمل) وفي كتب أخرى نظرية إقتصادية إنتروبولوجية لتوصيف وتعليل محرك تاريخ إقتصاديات العالم الإنساني في تراكماته التاريخية وتناقضاته وحدد 4 مراحل للانسانية عبر التاريخ: نمط الإنتاج الآسيوي السلطوي الزراعي، نمط الإنتاج الأولي الحرفي في العبودية، نمط الإنتاج الاقطاعي زراعي وفلاحي القنانة، نمط إنتاج رأسمالي بورجوازية وبروليتاريا، وأخيرا ما اعتبره قمة المسار الإنساني او تحقيق الفكرة المطلقة لدى هيغل وهو المجتمع الإشتراكي الحر المنتج بدون طبقات وسخرة إجتماعية معدومة ومجتمع متحرر من كل كابح".

 

أضاف: "أقول ان علينا زيادة على أنماط ماركس الإنتاجية إبتكار لبناني فريد وهو نمط الإنتاج المغنمي السلطوي اللبناني وخصوصيته مصادرة أموال الدولة وتوزيعها حسب صعود ونضوب القوى المليشياوية الطائفية في آلية توزيع سلم متحرك تناسب الأوضاع السياسية المتغيرة. سلطة مختلطة مشتركة متضامنة من الطوائف وزعامتها الروحية والسياسية وزعماء الميليشيات السابقة لفترة الحرب الأهلية وبعض الشخصيات الاقتصادية الشاطرة بربطات العنق والبدل الداكنة ابتكروا نمط إنتاج تعاضضيا مافياويا بدون إنتاج وأقنعوا الطبقة الوسطى أن المستقبل هو لها. تسلطوا على أموال الدولة حتى نضوبها عندها انكبوا على أموال العباد والشركات وابتكروا اقتصادا ماليا تبادليا ربويا مبنيا على مردود ربوي ريعي يفوق أكثر من عشرة أضعاف نمو الدخل القومي حتى إن وصلت خدمة الدين للشركات والدولة تفوق أضعاف المداخيل الإنتاجية الخاصة والعامة إلى أن وصلنا جميعا، بفضل هذا النمط اللبناني المغنمي الفريد، الى المأساة التي نعيشها اليوم حين بعد هروب أو تهريب الأموال ما قبل وبعد 17 اوكتوبر لا يزال 4 بالمائة من المودعين يمتلكون اكثر من 5 بالمائة من قيمة الودائع والبقية الباقية أفرادا وشركات ينتظرون الفرمانات البنكية اليومية والبلاد والمالية العامة والناس والشركات صناعة وتجارة وزراعة يرزحون جميعا تحت ذعر ورعب ندرة الدولار والعملات الأجنبية بينما كان هذا البلد ملجأ الأموال العربية من 1948 الى 1975".

 

وتابع: "لا نزال ننتظر نتيجة التحقيقات التي بادر بها المدعي العام القاضي عويدات، علما ان لا سويسرا ولا غيرها تلقت اي استفسار رسمي عن هذا الموضوع، ولم نعلم عن اي نتيجة شافية من هذه التحقيقات. نسجل ان النمط الانتاجي اللبناني المغنمي تم تصديره للأسف لبعض دول الجوار، وهذا النمط التخريبي قد انتهى مفعوله الحمد لله في لبنان بإفلاس الدولة وجميع الأوادم".

 

وختم: "هنالك حفنة من المستفيدين المعروفين سوف تتم محاسبتهم عاجلا ام آجلا، والآن علينا ان نقوم بمسؤولياتنا الإجتماعية الوطنية لنعيد ترميم الدولة والإنتاج، هذه مسؤولية وطنية لا محال منها".

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