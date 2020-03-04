الهيئة الوطنية لشؤون المرأة أطلقت حملة مجتمع متساو هو مجتمع ممكن كلنا للمساواة بالتعاون مع تقلا شمعون

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أعلنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في بيان اليوم انها "ستنضم إلى الحملة العالمية التي تحمل شعار Eachfor Equal، وتطلق حملة توعوية تحت شعار "مجتمع متساو هو مجتمع ممكن" كلنا للمساواة، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف في 8 آذار".

وشكرت الهيئة الممثلة تقلا شمعون التي "تعاونت معها في هذه الحملة الرامية إلى إظهار الأثر الإيجابي لتقليص الفجوة في المساواة بين النساء والرجال، على النمو الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات".

واشار البيان الى ان "اليوم العالمي للمرأة يتزامن هذا العام مع الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة واعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين، إذ باتت الحاجة ملحة وضرورية، خصوصا في ظل التحولات التي يشهدها عالمنا، إلى تطوير الثقافة التقليدية التي تحصر المرأة في صورة نمطية محدودة، بعيدة عن مراكز صنع القرار السياسي والاقتصادي. كما أنه بات لا بد من تعديل النصوص القانونية التي تتضمن أحكاما تمييزية ضد المرأة واستحداث نصوص جديدة توفر لها الحماية للقيام بأدوارها في المجتمع على المستويات كافة".

واعلن ان "الهيئة الوطنية تهدف من خلال هذه الحملة إلى تحفيز كل فرد من أفراد المجتمع، على العمل في سبيل إحقاق المساواة في الحقوق بين الجميع، وذلك من خلال الإضاءة على المسؤولية الجماعية التي يجب أن يتحلى بها الرجال كما النساء لتحقيق العدالة والمساهمة في نهوض مجتمعنا".

ودعت الهيئة "النساء والرجال إلى مشاركتها في هذه الحملة من خلال نشر الصورة الرسمية للحملة على صفحاتهم، والتقاط صورهم الشخصية في الوضعية المعبرة عن المساواة التي تم اعتمادها عالميا، والتي اتخذتها الممثلة تقلا شمعون، وتبادلها على وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة بهاشتاغ #كلنا_للمساواة #EachforEqual".