كورونا في الجيّة؟!

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نفت بلدية الجية وجود حالة اصابة في البلدة بفيروس "الكورونا"، واشارت في بيان الى ان "الإشاعات والأخبار التي تتناقلها بعض وسائل التواصل الإجتماعي وبعض مواقع الأخبار الإلكترونية حول وجود حالة اصابة بالفيروس، هي أخبار عارية من الصحة".

واوضح البيان "ان شابا من ابناء البلدة، اصيب بزكام حاد، وقد توجه الى مستشفى بيروت الحكومي، وخضع للإجراءات الصحية اللازمة التي طلبتها منه وزارة الصحة، وقد تبين أنه غير مصاب بفيروس الكورونا، وهو الآن ملتزم بتوجيهات الوزارة".

وتمنت بلدية الجية "اعتماد الدقة في نقل ونشر المعلومات والأخبار إذ أنها تؤدي إلى حال من الهلع بين اهلنا"،مشيرة الى ان "حماية الصحة مسؤولية رسمية، فردية وجماعية وبالتالي علينا اتباع الإرشادات الصحية الضرورية للوقاية".