توضيح من الـMEA بشأن إلغاء رحلات

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صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط البيان الآتي:



"عطفاً على ما ورد على بعض مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية حول موضوع إلغاء رحلات شركة طيران الشرق الأوسط إلى روما وميلانو والنجف التي كانت مقررة لهذا الشهر.



يهم شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أن توضح ما يلي:

▪ روما: تم إلغاء رحلة كل يوم ثلاثاء حتى 29 آذار، أما رحلة يومي الخميس والأحد فستسير كالمعتاد.

▪ ميلانو: تم إلغاء رحلة كل يوم أربعاء وسبت حتى 29 آذار، أما رحلة يومي الاثنين والجمعة فستسير كالمعتاد.

▪ النجف: تم إلغاء رحلة كل يوم أحد حتى 29 آذار، أما رحلة أيام الثلاثاء والخميس والسبت فستسير كالمعتاد.

▪ الكويت: تم إلغاء الرحلة الصباحية من 08 حتى 18 آذار، أما الرحلة المسائية فستسير يومياً كالمعتاد بمعدل سبع رحلات في الأسبوع.

لذلك إقتضى التوضيح".