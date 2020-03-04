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بالفيديو: أبي خليل في رد عنيف على نحاس: كان مدير عام معمل سبلين... عندك عرض انشره وخلص كذب بقى!

4
MARCH
2020
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شنّ الوزير السابق والنائب سيزار أبي خليل هجوماً عنيفاً على أصحاب الافتراءات والأكاذيب بحق وزراء التيار الوطني الحر المتعاقبين على وزارة الطاقة وذلك خلال لقاء حواري من تنظيم هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر.
 
 
 
ولدى سؤاله عن صحة الأقاويل التي تم تداولها مؤخراً في الإعلام، رد أبي خليل على كلام النائب نقولا نحاس حول رفض وزراء التيار الوطني الحر إنشاء معامل كهرباء عبر الصناديق المانحة كالصندوق الكويتي، فقال: من لديه أي مستند حول ذلك فليبرزه وينشره بدلاً من تهديدنا به!
 
 
 
وأضاف قائلاً: في ما يتعلق بموضوع الصناديق المانحة، كان واضحاً أن لدينا خطة طوارئ وخطة أخرى للمدى الأطول، وتتطلب خطة الطوارئ سرعة وقلنا إنها ستتمول من الموازنة، أما خطة المدى الأطول، فستتمول من القطاع الخاص والصناديق. ولقد استغرقت مناقصة إعادة تأهيل معملي الزوق والجية القديمين ١٢ سنة، بدءاً من أيلول ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٨ حتى انتهت مع مجلس الإنماء والإعمار بتمويل من الصندوق العربي.
 
 
 
وتابع: هذا النائب كان مدير عام معمل سبلين الذي كان يستفيد من تعرفة مخفضة للكهرباء على حساب اللبنانيين حتى جاء الوزير باسيل آنذاك وألغاها وعاملهم كما يُعامل كل الصناعيين في لبنان "وبدو يضل حاملها ويقوص علينا" من زاويته الشخصية.
 
 
 
وختم مضيفاً: من لديه عرض الصندوق الكويتي فلينشره وليتوقف عن مجرد الكلام. "عندك عرض انشره وخلص كذب بقى!"
 
 
 
وذكر النائب سيزار أبي خليل أنه بعدما تصدى لما قاله الوزير السابق نقولا نحاس أمام النواب، غادر الأخير الجلسة بعد إحراجه.
 
 
 
 
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