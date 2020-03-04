ماذا كشف وزير الصحّة عن الكورونا؟!

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أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن أنّ "منظّمة الصحة الدولية أكدت أنّنا ما زلنا في مرحلة احتواء فيروس "كورونا"، وهناك شركاء دوليون يتطوّعون للتكامل مع الطاقات في وزارة الصحة والجسم الطبي في لبنان للحفاظ على هذا المستوى من المعايير التي تطلبها منظمة الصحة ونكون على بيّنة ممّا يحصل بشأن فيروس "كورونا".

وأوضح حسن: "هناك كمية من الاشاعات بشأن "كورونا" التي تبثّ الرعب والهلع، ونحن المسؤولون عن الصحة والسلامة العامة لا يمكن إلا ان نكون بالصورة الايجابية التي تعكس واقعاً"، معتبراً أنّ "الفيروس لا يحتاج الى "فيزا" و"باسبور" وإذا أتى من الشرق أو الغرب فمسؤوليتنا جميعاً الحدّ من انتشاره".

وشدّد وزير الصحة على أنّ "الوضع في لبنان حتى تاريخه آمن وتحت السيطرة".