إجراءات وقائية إضافية في الكازينو لتجنب "كورونا"

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في خطوة إستباقية حفاظاً على سلامة رواد كازينو لبنان وموظفيها وتجنباً لإصابتهم بفيروس "كورونا"، أعلنت إدارة الكازينو عن إتخاذ سلسلة إجراءات وقائية إضافية.

وأكدت إدارة الكازينو تأمين ماكينات كاشفة للحرارة عند كل مداخل المرفق لفحص الرواد والموظفين وإلزامهم إستعمال ال sanitizers (المعقم) قبل الدخول إليه، فضلاً عن عبوات التعقيم للإستعمال العام في كل صالات اللعب ،المسرح ،المطاعم والمكاتب.



كما أن الكمامات متوافر استخدامها من قبل الرواد والموظفين في حال رغبوا بذلك.



و طمأنت إدارة الكازينو إلى أنه بالتزامن مع هذه الإجراءات يتم تنظيف كل الصالات بمطهرات التعقيم بطريقة سليمة وصحية طيلة فترة العمل.