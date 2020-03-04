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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 4 آذار 2020

4
MARCH
2020
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 الأخبار: سوريا: أسرار معارك إدلب

المتلاعبون بمصير لبنان: سلامة والمصارف وأشمور وآخرون

 

 


نداء الوطن: دياب ممتعض من المصارف... وحكومته تعاني "ثلاث عللٍ"

"الهيركات" واقع لا محالة

 

 


اللواء: المعالجة الموجعة لـ«اليوروبوندز»: برّي يرفض اقتراحات دياب
حزب الله يعترض على مساعدات صندوق النقد.. والبنك الدولي يعرض قروضاً لمعالجة الكورونا

 

 

 

البناء: فوز نتنياهو بالكتلة الأكبر يفتح أمامه طريق رئاسة حكومة أغلبيّة ضئيلة للضمّ والتهويد عشيّة قمة بوتين أردوغان مسودة تفاهم تكرّس فتح الطريقين الدوليتين… وإنهاء النصرة تفاهم مبدئيّ على تأجيل سداد السندات وفتح الباب لسداد الفوائد… بانتظار الأجوبة

 

 

 


النهار: لبنان نحو خيار نهائي بإعادة هيكلة الدين

 

 

 


الجمهورية: حسم مالي بين الجمعة والسبت

 

 

 


الديار: لبنان أمام ايام مصيرية: الخيار السائد هو عدم الدفع واعادة هيكلة الدين
فرنسا: ممنوع انهيار لبنان... واشنطن تضغط لتغيير الاوزان السياسية
القوات: التطلع لمرحلة ما بعد ولاية الرئيس عون مسألة اساسية
الوطني الحرّ: وزراء القوات كذبوا على الناس

 

 

 

the daily star: Diab seeks banks' help on Eurobond decision

 

 

 

l'orient le jour: Pourquoi Diab a brisé son silence

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