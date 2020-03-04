أسرار الصحف ليوم الأربعاء 4 آذار 2020

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اللواء: أسرار

همس

يحرص مسؤول سابق على لعب دور، يُساعد في تخفيف صرف النظر والإعراض الخارجي عن لبنان..



غمز

لا يزال مودعون صغار، يتعاملون مع المصارف من زاوية كأن شيئاً خطيراً لم يكن..



لغز

وضع موظفون كبار سابقون في ما يشبه الإقامة مع الحؤول دون السفر إلى الخارج!



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر حكومية إن لدى الجهات المعنية عروضاً فرنسية وألمانية لحل أزمة الكهرباء كمفتاح للخطة الاقتصادية وإن تعارض هذه العروض مع خطة الكهرباء المقرّة سابقاً يفترض البتّ بالخيارات مجدداً على طاولة مجلس الوزراء وإعطاء الأولوية للحلول العملية، خصوصاً أن السير بالعرض الفرنسيّ يشكل مفتاح الحصول على أموال سيدر.



كواليس

قالت مصادر عراقية إن قلّة من المراقبين كانت تضع في حسابها دور أجهزة أمنيّة في إدارة التظاهرات تمهيداً لترشيح رئيس المخابرات لرئاسة الحكومة. وقالت إن مراقبة مسار الثورات العربية يسمح بالقول إن المخابرات المحلية لعبت دوراً كبيراً في استعمال عناوين الثورات لأهداف سلطويّة تقاطعت مع أهداف خارجيّة وفّرت لها التغطية.