الصنمين آمنة ورافضو التسوية إلى الشمال

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أكد مصدر رسمي في محافظة درعا، أن الجيش العربي السوري أعاد الاستقرار إلى مدينة الصنمين بريف المحافظة، بعد تنفيذه عملية استهدفت خلايا نائمة للميليشيات المسلحة، وانتهت بقبول الكثير منهم بتسوية أوضاعهم، فيما سيتم ترحيل الرافضين إلى الشمال.



وفي تصريح لـ«الوطن»، أوضح المصدر أن «مدينة الصنمين هي تحت سيطرة الدولة وقوات الجيش العربي السوري والنقاط العسكرية والأجهزة الأمنية موجودة فيها، والقيادة العسكرية هي المسؤولة عن المدينة في الوقت الحاضر»، مؤكداً أن «الأمور تسير على ما يرام، ويوجد تسويات في المدينة، وتسليم للسلاح».