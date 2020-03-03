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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



في ظلمة كورونا وظلمها وحلك الأوضاع الاستثنائية وضغوط ملفاتها على لبنان واللبنانيين ومضة لمعت في أعين الملأ وخرقت هذه الأحوال وأعطت بعضا" من الفرج الموضعي والمعنوية العامة على طريق المئة ميل... ومضة الاخبار السارة تمثلت بشفاء السيدة تغريد صقر من كورونا وهي اول مصابة سجلت في لبنان بهذا الوباء.

وإذا كانت المعالجات الطبية والإجراءات الوقائية تتقدم تصاعديا" من أجل الحؤول دون انتشار كورونا ومحاصرته، فإن جلسات مجلس الوزراء والاجتماعات الحكومية المتتالية خصوصا" المالية تزخم بالجهد من أجل توفير المعالجات للملفات المتراكمة والمتلاحقة، لكن لبنان في حاجة الى مساعدات ومساعدات خارجية والابتعاد داخليا" عن عدم توسيع افكار وخلية مواجهة الأزمات.



جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في القصر الجمهوري في بعبدا الخميس.

بالنسبة الى التعيينات الإدارية هناك مواقف شديدة خارج الحكومة وأخرى مقابلة لمحاولات صعبة التحقيق ترمي الى تفريغ مفهوم الآليات من مضامينها واستطرادا" من أهدافها.

في أي حال أوساط وزارية تفيد أن الحكومة تجري اتصالات خارجية لتأمين ما يساعد وما يساهم في تجاوز الأزمات انطلاقا من التصدي لوباء كورونا وامتدادا الى مواجهة مسائل أخرى تبدأ بالموضوع المالي والمجالات الإقتصادية الأخرى ولا تكاد تنتهي بحل أزمتي النفايات والكهرباء...



في الشأن " الكوروني" مؤتمر صحافي سيعقده وزير الصحة غدا...

في الغضون لا بد من الإشارة تكرارا الى الضغوط الخفية كما المحسوسة في اتجاه الساحة اللبنانية وهي تتمثل بالتطورات الميدانية والتداخلات الاقليمية والدولية في المنطقة خصوصا" في الشمال السوري حيث لا تزال أوساط مراقبة تبدي خشيتها من معادلة تقاسم النفوذ الدولي والاقليمي انطلاقا" من هناك...



تفاصيل النشرة نبدأها من العدلية:

نظرا الى الظروف التي يمر بها لبنان المتعلقة بفيروس "الكورونا" وكتدبير موقت وتمهيدا لتجهيز قصور العدل بمستلزمات الوقاية بالتنسيق مع وزارة الصحة وسائر الجهات المعنية المختصة.

تقرر تعليق الجلسات القضائية من تاريخ 432020 وتنتهي يوم الجمعة الواقع فيه 632020 ضمنا، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة على أن تستمر المراجع القضائية الجزائية في البت في طلبات تخلية سبيل الموقوين وعلى أن تستمر كذلك المراجع القضائية المدنية المختصة في إتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة.

في الغضون صدر التقرير اليومي عن مستشفى رفيق الحريري مع ابتسام عكوش.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"



بشرى كورونية مزدوجة سجلت في لبنان: الإعلان عن عدم تسجيل أي حالة جديدة اليوم ونتائج سلبية لفحوص أول حالة تم تشخيصها على أن تتم معاودة فحصها غدا قبل إخراجها من المستشفى بعد تأكيد النتيجة السلبية للفحص المخبري الثاني.

وبينما رست آخر حصيلة رسمية لبنانية على ثلاثة عشرة إصابة بالفيروس، يباشر الكثير من الإدارات الرسمية والمؤسسات الخاصة فرض إجراءات وقائية بينما يسجل المزيد من حالات العزل في المنازل.

أما التلاميذ والطلاب فما يزالون رسميا في عطلة كورونا، التي تمتد حتى مساء الأحد تضاف إليها عطلة الإثنين لمناسبة عيد المعلم.



في الشق الخارجي برز كلام أميركي عن احتمال إكتشاف علاج للفيروس الفتاك بحلول فصل الصيف مسنودا بكلام بريطاني مؤداه أن مؤشرات الشفاء على المستوى العالمي مبشرة جدا، ومع اقتراب موعد أولى استحقاقات سندات اليوروبوندز في التاسع من هذا الشهر لا تهدأ المشاورات بين المسؤولين بحثا عن المخرج الأقل ضررا بالنسبة للبنان.

ولأن الهامش الزمني ليس مفتوحا فإن الأيام الأربعة المقبلة ستشهد ولادة الخيار الحكومي الحاسم والذي بات رسمه التشبيهي واضحا إلى حد بعيد.



وبحسب الصحف الصادرة صباح اليوم فإن أجواء عين التينة عكست إصرارا لدى الرئيس نبيه بري على عدم الدفع، وضرورة أن يأتي القرار المنتظر حول سندات اليوروبوند في هذا الإطار.

ويشدد رئيس المجلس على التفاوض مع الدائنين موضحا أن إعادة هيكلة الدين بشكل منظم هي الحل الأمثل لذلك ويكرر أن حماية ودائع الناس هي أولى الأولويات لأنها قدس الأقداس ويدعو في الوقت نفسه إلى الحفاظ على الاموال اللازمة للأمن الغذائي والصحي.



مواقف الرئيس بري شدد عليها أيضا معاونه السياسي النائب علي حسن خليل لصحيفة الأخبار.

الحكومة الحالية تلقت جرعة دعم جنبلاطية جديدة عبر عنها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي بقوله: إنه في ظل الأزمات الهائلة يبقى دعمها فوق كل الإعتبارات الضيقة.

وفي الكلام التقدمي: دعوة إلى إستعادة ملف الكهرباء من المغتصبين.



أما في الملف النقدي فقد استمر الدولار في مد يده على جيوب اللبنانيين وسجل اليوم قفزة جنونية جديدة تجاوز فيها سقف ال2500 ليرة ليباع عند بعض الصيارفة ب 2510 و2520 وعند البعض الآخر ب 2540 ليرة.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



العالم يتحرك على ايقاع الكورونا الذي اطاح بالاستقرار المالي والاقتصادي لدول كبرى ويكاد يفعل فعله في الاستقرار السياسي والاجتماعي لدول اخرى .



في سوريا تحولت معركة تحرير واستعادة ادلب ومحيطها الى حرب ما يشبه الحرب المفتوحة بين دمشق بني امية وانقره بني عثمان .

اردوغان يبتز الاوروبيين ويلعب ورقة اللاجئين والمهاجرين ويخلط بين البازار والمبارزة : اذا اغلقتم في وجهي حدود سوريا سأفتح - يقول للاوروبيين - حدودي في وجهكم لاخراج اللاجين وليحصل ما يحصل .



انقره تستعرض عضلاتها العسكرية في شمال سوريا لتظهر للسعودية ومصر انها القوة الاقليمية الجديدة والباعثة لامجاد الماضي العثماني التليد في وجه الحاضر العربي البليد . نتنياهو يفوز في الانتخابات الاسرائيلية وللمرة الثالثة وهو يأمل ان تكون ثابتة ويشكل حكومة تعيد الانتظام الى الحياة السياسية في اسرائيل والتي باتت على شاكلة الحكومات العربية .



العراق بلا حكومة .

محمد العلاوي سقط او اسقط وعاد الوضع الى المربع الاول وازمة سياسية مفتوحة في العراق بين السنة والشيعة والاكراد ورعاتهم الاقليميين والدوليين الاقربين والابعدين وعودة الشارع الى التحرك. اميركا تناطح افغانستان منذ 19 عاما وتصافح طالبان بعيدا عن اعين الحكومة الافغانية المدعومة من واشنطن .



واشنطن استأنفت حرب الخليج الاولى والثانية ضد العراق بالانتقال الى مزار شريف في افغانستان في العام 2001 لضرب طالبان التي اتهمتها بايواء القاعدة واسامة بن لادن الذي تقول انه ضرب البرجين وانتهت اليوم بتقديم طلب صداقة friend request الى طالبان التي احرقت افغانستان لانهائها واهرقت الدماء انتقاما منها وازهقت الارواح ثأرا منها. كل ذلك في كفة والوضع اللبناني لوحده في كفة ثانية كما يحلو لمنظرين يعيشون في طبقة الستراتوسفير الجوية العليا ان يتفلسفوا.



احد كتبة التقارير عندما كان صغيرا وصار من كتبة الشيكات بقي صغيرا يعطي دروسا ويطلق احكاما ويعملق اقزاما ويبرىء ازلاما . احدهم ايضا ينعي مثل البوم والقاق والغراب ان البلد مقبل على انهيار والجميع يعلم واللبنانيون انه وعصابته لم يبقوا على شيء وان الانهيار بدأ معهم اخلاقيا ووطنيا قبل ان يصبح سياسيا وماليا .

احدهم ايضا فاق مسيلمة الكذاب وغوبلز ومايك تايلور في الكذب والتدليس والتخبيص. لكن الاهم بينهم هو الصدر الاعظم الذي استفاق بعد سبات على هول ما ناله من التسويات. اضف الى هؤلاء جوقة الشتامين المنافقين المأجورين الذين لا شغل شاغل لهم وعندهم الا كسر الارادات وتحطيم المعنويات وبث الشائعات واجتزاء الكلمات والخطابات كمثل ما فعلوا في الكلمة الاخيرة لرئيس الحكومة حسان دياب .



دياب الذي خاطب اللبنانيين بصدق وجرأة وصراحة فعرض للمشكلات واضاء على العقبات ورسم الطريق واستنهض الارادات لم يرق لكوندوتيير القرن الواحد والعشرين ان يبقوا بلا معركة ولو خاسرة . رئيس الحكومة كان صادقا ومستمر وهم كانوا عكس ذلك لذلك اصبحوا خارجا ولاجل غير مسمى.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



توقف عداد كورانا اليوم في لبنان، بحسب بيان وزارة الصحة العامة، بل ان ايجابية قد تجعله يتناقص مع الفحوصات الجديدة للمصابة الاولى، التي اظهرت تماثلها للشفاء..على امل ان يشفى اللبنانيون من الهلع والاشاعات، ويكون التركيز على الوقاية الحقيقية لان التحدي ما زال قائما..



منظمة الصحة العالمية في ايجازها اليومي لم تفرط بالايجابية، لكنها استبعدت تحول كورونا الى وباء، فيما تحول مسار الفايروس في الصين الى الانحسار، مقابل توسع رقعة انتشاره اوروبيا واميركيا.. اما التوصية من الامام السيد علي الخامنئي للايرانيين فهي ضرورة التعامل مع كورونا بحجمها الطبيعي، ووجوب الالتزام باجراءات الوقاية، مؤكدا أن هذه الازمة ستزول بالنهاية..



في الازمة المالية اللبنانية تتكثف المساعي واللقاءات لبلورة القرارات، والتي ستكون السبت كخطة حكومية للانقاذ، من ضمنها الموقف من سداد مستحقات اليوروبوندز. فعمل الحكومة كخلية واحدة على مدار الساعة، وبالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للوصول الى القرار الامثل لضمان مصلحة لبنان واللبنانيين، كما قال وزير المال غازي وزني للمنار..



ووسط ضيق المهل وزيادة التهويل المنسق للبعض على الحكومة وعلى اللبنانيين، حمل وزير الخارجية ناصيف حتي خلاصة زيارته الباريسية الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، متحدثا عن حرص فرنسي لدعم لبنان ومساعدته في الظروف الراهنة.



ظروف التركي في الشمال السوري لا تحمل على اي ايجابية، فتسخين الجبهات وان مع تقديم انقرة المزيد من الخسائر في السياسة والميدان، فانها اوراق ضغط لاقامة مناطق عازلة في الشمال السوري بعد التقهقر الكبير للجماعات المسلحة المدعومة تركيا امام وحدات الجيش السوري، ومحاولة لتحسين الشروط عشية زيارة رجب طيب اردوغان الى روسيا..



في فلسطين المحتلة حيث جدد الصهاينة وجهتهم اليمينية المتطرفة ، فان القراءة الفلسطينية بنتائج الانتخابات الاسرائيلية هي بأن لا جديد يذكر، وان كل المتنافسين سواسية بالارهاب، والرد على ما افرزته صناديق الاقتراع يكون بالعمل المقاوم المشروع بكل الوسائل لانتزاع الحقوق، كما يؤكد الفلسطينيون..





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"



أخيرا خبران ساران في الزمن الاسود: الكورونا في لبنان لا يزال في مرحلة الاحتواء ، ولا إصابات جديدة اليوم. بهاتين العبارتين المتفائلتين يمكن اختصار وضع لبنان مع الفيروس الذي تحول هاجسا. وكما في لبنان كذلك في العالم. فمدير منظمة الصحة العالمية اعلن انه تم استبعاد خطر تطور كورونا الى وباء، وان العمل جار لتطوير عدد من اللقاحات لمواجهة خطر الفيروس .



الواقع الايجابي، لا يعني أبدا الاسترخاء لبنانيا وعدم الاستمرار في الرقابة والوقاية. فالعدوى المحدودة قد تتحول عدوى منتشرة في حال اصبح الفيروس يتكاثر ضمن الجغرافية اللبنانية وليس من الخارج. فالمهم حتى الان ان كل الاصابات جاءت من خارج الحدود، و خصوصا من ايران، باستثناء حالة العائلة السورية التي وضعت تحت المراقبة المشددة. بالتوازي الاستعدادات تتوصل لمواجهة الخطر، اذا فرض حضوره الثقيل من جديد. وهنا اكثر من سؤال يطرح. اذ هل ثمة خطة متكاملة في حال انتشر الفيروس بشكل كبير؟ وهل المستشفيات الحكومية وغير الحكومية مؤهلة لمواجهة حال الطوارىء؟ والاهم: هل المستلزمات الطبية والاستشفائية متوافرة في ظل الضائقة الاقتصادية الكبيرة التي تعانيها الدولة والمسشتفيات؟



ماليا: القرار أصبح شبه متخذ. فالحكومة لن تدفع المستحقات المترتبة عليها نتيجة سندات اليوروبندز ، كما بدأت وضع الخطوط العريضة لعملية اعادة الهيكلة الكاملة للدين، بالتعاون والتنسيق مع الاستشاريين (2). الهدف من كل الالية : تأمين الهبوط الآمن في مرحلة التعثر، وهي مرحلة صعبة على لبنان وعلى مستقبله الاقتصادي وعلى صورته في العالم . على اي حال التعاطي العالمي مع لبنان ليس ايجابيا حتى الساعة، وهو ما لمسه وزير خارجية لبنان اثناء زيارته فرنسا. ففي معلومات لمصادر ديبلوماسية ان وزير الخارجية الفرنسي اكد لنظيره اللبناني ان اي مساعدة لن تقدم للبنان اذا لم تلتزم الحكومة تنفيذ خطط اصلاحية تتضمن الملفات الاتية: التشكيلات القضائية والتعيينات الادارية والكهرباء النفايات.

فهل في امكان الحكومة ان تحدث خرقا ما في احد هذه الملفات او في عدد منها فتستيعد ثقة الدول المانحة ، بحيث تنفذ الدول المذكورة ما التزمته في مؤتمر سيدر؟ ان حكومة مواجهة التحديات أمام التحدي الصعب ، فهل تنجح؟





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"



فايروس الكورونا استحصل على اجازة مرضية من لبنان اليوم، لكنه استمر بالانتشار حول العالم متوغلا الى ما وراء البحار مع تسجيل اكثر من مئة حالة في الولايات المتحدة . وبارتفاع الخطر حول اميركا بدأت واشطن بتسريب اولى الانباء عن اللقاحات المضادة وكشف نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، بأن علاج فيروس كورونا قد يصبح متوافرا بحلول الصيف وقد حضر بنس اجتماعا عقده الرئيس دونالد ترمب مع المدراء التنفيذيين لشركات الأدوية لبحث إنتاج لقاح ضد الفيروس.



وصل الفايروس الى الخط الاميركي الاحمر فأفرجت واشنطن عن اسرارها وصندوقها الاسود وهي القابضة على الدواء ومخازنه وشركاته لكن الداء طرق ابوابها هذه المرة بعد ان كانت من دعاة الحروب العسكرية منها والبيولوجية وتمتلك عقيدة ان هذه الحروب تفرض معادلة تحديد النسل في العالم.



وفي لبنان غاب فايروس الكورونا اليوم بداعي الشفاء لم تسجل اية حالات اضافية لا بل اعلنت وزارة الصحة عن تعافي المريضة رقم واحد تغريد صقر من هذا المرض على ان تخضع لفحوص تثبيت ثانية بعد ثمان واربعين ساعة.



تعافت تغريد واصيب تيار المستقبل بداء اقفال الطرق على حسان دياب وفي لحظة غضب منظمة عاد الرئيس سعد الحريري لينظم شؤون المستقبل لكن في الشارع مستخدما جمهوره للرد على كلام من جلجلة دياب والتي تركتها حكومة الحريري نفسها إرثا ثقيلا لأي شخصية تخلفه ومما تظهر في الشارع ان عين الحريري لم تنزل عن السراي الحكومية وان الرجل الذي لم يبق يوما اي بحصة محلية او سعودية مستعد لضرب البلد قبل ان يمنح اي فرصة لأحد .



والمستغرب ان الفرصة منحها اليوم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حليف المستقبل والذي قال انه لا بد من دعم الحكومة فوق الاعتبارات الضيقة ولفت إلى أنه "إذا حل الفراغ مجددا سقطنا جميعا في المجهول.

والبلد المجهول و المضروب بصحته وماله ومعيشته يقترب بعد ايام من استحقاق سيرتب خيارات صعبة ومن بينها اعتماد " الكايبتال كونترول " رسميا اي اجراء تقوم من خلاله المصارف بفرض شروط وسقوف محددة على المودعين من ناحية سحب الاموال والتحويلات الداخلية والخارجية وهذا الاجراء سيرافق الخيارات اللبنانية التي سوف يتخذها دياب السبت المقبل في شأن استحقاق اليووبوند .



وعلى هذا الاستحقاق تتواصل المشاروات واللقاءات المالية وبينها لقاء هذا المساء بين رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لكن اغرب ما في التشاور هو استدعاء وزير المال الاسبق علي حسن خليل الى اجتماعات وزارية يفترض ان يقرر بها وزير المالية غازي وزني ، لكن حكومة دياب لا تزال تتعامل مع وزني كخبير مالي ومع علي حسن خليل وزيرا اصيلا الا إذا كان كل وزير حديث سوف يأتي بولي أمره معه او بالوزير السابق الذي يعرف خبايا الدوائر الوزارية وإذا كان رئيس الحكومة يهدف الى الاستفادة من خبرة خليل المالية فعن اي " موهبة " يتحدث ؟ عن المعلومات المغلوطة في ارقام سلسلة الرتب والرواتب والتي ادخلت الخزينة بعجز كان السبب الاول في الانهيار ؟ عن هيكلة الدين العام التي تورط خليل باعلانها وخسرت الدولة نحو ملياري دولار ؟ عن فساد الجمارك والرشاوى والمحسوبيات والتي حرمت الخزينة المليارات ؟

فعوضا عن الاتيان بخليل كأستشاري مالي الى اجتماعات تبغى الاصلاح واصلاحا للاصلاح : حاكموه بدل ان تشتيروه.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



لا بأس من خبر إيجابي، للمرة الأولى منذ العشرين من شباط الفائت: الخبر الإيجابي

مزدوج، أوله أن لا إصابات جديدة اليوم بفيروس كورونا في لبنان... وثانيه أن الإصابة الأولى تتماثل للشفاء ...



إذا ما سارت الأمور على هذه الوتيرة فإن بالإمكان القول إن لبنان في وضع احتواء الفيروس، لكن هذه الإيجابية مشروطة بمواصلة الإجراءات القاسية وعدم التهاون تحت اي سبب من الأسباب وعند اي اعتبار من الإعتبارات، فالأمن الصحي فوق كل اعتبار إنطلاقا من اللاءات التالية: لا تهاون ، لا تسهال ، لا تكتم ...



في العالم، فيروس كورونا إلى تمدد مع تسجيل ظهوره في دول جديدة وتسجيل إصابات إضافية ووفيات إضافية، ففي إيران ارتفع عدد الوفيات ليبلغ سبعا وسبعين، أما في العالم فاقترب عدد الإصابات من تسعين الف إصابة ...



لبنانيا، إذا ما استمر ملف كورونا على هذه الوتيرة من الإيجابية فإن من المتوقع أن ينخفض كورونا إلى المرتبة الثانية في ترتيب الأخبار والأحداث، ليتقدم مجددا خبر اليوروبوندز واستحقاق التاسع من آذار أي الأثنين المقبل ...



وقبل أيام من هذا الإستحقاق تتكثف الإجتماعات، وأحدثها اجتماع هذا المساء بين رئيس الحكومة حسان دياب وجمعية المصارف التي يفترض ان تكون أعطته جوابها بالنسبة إلى موقفها من هذا الإستحقاق ...



عربيا وإقليميا، المواجهة على أشدها بين سوريا وتركيا، واليوم أسقطت تركيا طائرة حربية سورية هي الثالثة منذ بدء المواجهات... ويأتي هذا التصعيد في وقت تهدد تركيا بورقة النازحين السوريين على اراضيها حيث نقلت عددا منهم إلى حدودها مع اليونان، ولوحت بحدودها مع بلغاريا ايضا... ويأتي هذا التصعيد قبل ثمان واربعين ساعة من لقاء اردوغان - بوتين.





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