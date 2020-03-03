أول اتصال بين ترامب وكبير مفاوضي "طالبان"

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أعلنت حركة طالبان، أن كبير مفاوضيها الملا بردار أخوند، أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أعقاب توقيع اتفاق الدوحة لانسحاب القوات‭ ‬الأجنبية من أفغانستان.



وقال متحدث طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، "رئيس الولايات المتحدة ترامب أجرى محادثة هاتفية مع النائب السياسي للإمارة الإسلامية الموقر الملا بردار أخوند.. التفاصيل في وقت لاحق"، لافتا إلى أن المحادثة استمرت أكثر من 30 دقيقة.

وكان ترمب قد أعلن أنه سيجتمع شخصيا مع قادة في حركة طالبان في وقت ليس ببعيد.



وشدد على أن "الولايات المتحدة ستعيد قواتها إلى أفغانستان "بسرعة إذا حدث شيء سيء".



وأوضح أن واشنطن أطلعت الأمم المتحدة وحلف الناتو على الاتفاق مع طالبان، مشيرا إلى أن 29 دولة كانت منخرطة في المفاوضات التي أدت إلى توقيعه.



يذكر أن الولايات المتحدة وطالبان، قد وقعتا في الدوحة مؤخرا اتفاقا لإنهاء الحرب في أفغانستان، وسحب جميع القوات الأجنبية من هذا البلد خلال 14 شهرًا.