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كتبت منى ابو حمزة عبر تويتر:”بعد ما وعدت MEA بالعودة إلى بيع تذاكر السفر بالعملة اللبنانية توجهنا “منذ نصف ساعة” إلى مكتبها في الجيفينور حيث تمّ إبلاغنا بأن كل مكاتب الشركة تلقّت أوامر بعدم الحجز للمواطنين وبإرسالهم إلى مكاتب السفريات حيث الدفع بالدولار “.

أضافت: ”فيهم يعملوا إستثناء للموجود بلبنان يشتري التيكيت باللبناني ( ١٥١٥) من مكاتب السفريات اللبنانية اللي جابرينها تحاسب MEA بالدولار". وفيهم نظراً للأوضاع ينزلوا أسعارهم شوي بما إنهم شبه مونوبول وأسعارهم أغلى من أسعار الدول الأوروبية”.