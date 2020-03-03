المصارف تمارس الضغوط بهدف التطويق والتجويف، والعهد والحكومة في قلب المواجهة - بقلم جورج عبيد

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تستمرّ المصارف اللبنانيّة بسياسة تطويق العهد والحكومة بتغطية واضحة من قوى سياسيّة فاعلة شبّكت علاقاتها معها ضمن صفقة واسعة الآفاق أدّت بالنتيجة إلى تهريب الودائع إلى خارج البلاد مقابل تأمين الحمايات للمصارف المهرّبة والإبقاء على مجموعة امتيازات تسمح للمصارف بالضغط المتين ضمن سلوكيات التحالف مع تلك القوى السياسيّة وعلى رأسها الحريريّة السياسيّة.

لماذا قامت المصارف ببيع سندات اليوروبوندز إلى الخارج وهل يحقّ لها بذلك؟ ومن ناحية ثانية، هل فعلاً فقدت المصارف سيولتها الناتجة عن عمليّة البيع، أو أنها تحجبها في الداخل وتودعها في الخارج، أو تعتمدها في ذلك التحالف بينها وبين قطاع الصرّافين؟ ومن ناحية ثالثة، هل يحقّ للمصارف أن تعمد على التصرّف بودائع الناس خارج إطار إرادتهم، وتقنين سحوباتهم بديكاتوريّة فاقعة ومخيفة لدرجة أنّها فرضت على المودعين بحقّ سحب مبالغ تتراوح ما بين ال50 دولار أميركيّ وال200 دولار أميركيّ بالشهر الواحد وليس بالأسبوع كما كان سائدًا؟

ليست تلك التساؤلات عابرة، بل جوهريّة، ومتداخلة في عمق الأزمة التي نعيش تداعياتها بقسوة فائقة لم يشهدها لبنان لحظة واحدة في تاريخه. كشفت معلومات لموقعنا بأنّ الزعم والادّعاء بأن لا سيولة في لبنان باطل وغير دقيق على الإطلاق. ذلك أنّ معظم الناس تعلم علم اليقين بأنّ لبنان، وبتوصيف دقيق، بلد منهوب ومنكوب في آن. من نكّبه هو من نهبه. النهب المتعمّد من السياسيين المتحالفين المعروفين سبب جوهريّ للنكبة الكبرى التي أوصلتنا إلى ذروة الكارثة الوطنيّة، بقلّة أخلاق وعدم إحساس، وبازدياد منسوب الطمع والجشع على حساب الناتج القوميّ، وعلى حساب الناس بلا احتساب مسؤول لما يمكن أن يبلغه الوضع في لبنان.

منذ أسبوع كشفنا، ومن على هذا الموقع، كيف أنّ الأميركيين وضعوا ثقلهم في هذه الحرب الماليّة الضروس والشرسة على لبنان، وبيّنا بأنّ تلك الحرب تشابه باسلوبها الماليّ الحربّ على سوريا بأسلوبها العسكريّ والأمنيّ. في سوريا زرع الأميركيون القوى التكفيريّة على أرضها، واستندنا إلى مرجع أميركيّ جوهريّ وهو كتاب المذكرات لهيلاري كلينتون، وقد اعترفت بأنّ دولتها هي من زرع القاعدة ومتفرعاتها، وفي لبنان حوّل الأميركيون المصارف إلى حركات داعشيّة مصرفيّة تفرض نظامها المتشدّد على المودعين وتمنع السيولة عنهم، لأنها وُضعت تحت إمرة وزارة الخزانة الأميركيّة، والبنك الفدراليّ الأميركيّ، وبسعي من الثنائيّ ديفيد شينكر ومارشال بلينغسلي وهو مساعد وزير الخزانة الأميركيّ، ولا يمكن تحريكها وتحويلها إلى الداخل اللبنانيّ إلاّ بتسوية واضحة مع الأميركيين ظهرت ضمن شروط البنك الدوليّ التي قدّمها للبنان كنصيحة واضحة، واساسها دفع المتوجّب على الدولة اللبنانيّة، تثبيت سعر صرف الدولار على 2500ل.ل عدم ترسيم الحدود النفطيّة مع إسرائيل... ويؤكّد المراقبون بأنّ المصارف أخرجت أموال المودعين لتكون تحت إمرة وزارة الخزانة الأميركيّة في الحقبة التي أغلقت فيها أبوابها، أي بعد 17 تشرين الأوّل 2019 والسياسيون بدورهم هرّبوا أموالهم وأخفوها في الخارج في تلك الفترة بالذات باستنسابات واضحة ضمن صفقات مشبوهة بينهم وبين أصحاب المصارف، وبعضها الآخر تمّ ما قبل 17 تشرين الأول وفقًا لمعلومات وردت أميركيًّا إليهم عن دخول لبنان حقبة جديدة من تاريخه عنوانها الفوضى الخلاّقة القاتلة. من هنا يأتي قرار وزيرة العدل الصائب بسحب لوائح بأسماء الذبن هرّبوا أموالهم إلى الخارج قبل وبعد 17 تشرين الأوّل، فضلاً عن الطلب بالتحقيق مع أصحاب المصارف حول أسباب تهريب السيولة إلى الخارج وطرائقها.

لقد بات معلومًا بأنّ الحرب على لبنان باتت واضحة المعالم داخليًّا وخارجيًّا. بل بترابط الداخل بالخارج. والمصارف إلى جانب مصرف لبنان يقودون تلك الحرب المعلنة، بهدفين وحيدين:

1-تطويق العهد من خلال رمي كرة النار باتجاه رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، بتحميله مسؤولية تردّي الوضع إلى تلك البوادي السحيقة، وتدحرجه نحو أودية عميقة. فالتطويق مطلوب أميركيًّا، والتطويق بديمومته يؤدّي إلى المزيد من التجويف والتفريغ، وتساهم بذلك قوى داخليّة على رأسها سعد الحريري، سمير جعجع، وليد جنبلاط... وتخشى بعض المصادر من دون أيّ تبنٍّ من كاتب هذه السطور من أن يتحوّل أحد الأفرقاء الأساسيين والمؤثّرين في اللعبة السياسيّة إلى رافعة إحيائيّة للحريريّة السياسيّة بأركانها الجوهريين وتحالفاتها الظاهرة للعيان.

2-تعثير الحكومة إستنادًا إلى فعل التطويق بلوغًا نحو التجويف والتفريغ للعهد. فالتعثير نتيجة موضوعيّة للتطويق، إذ متى جوّف العهد وفرّغ من مضمونه تعثّرت الحكومة توًّا وسقطت في متاهات خطيرة. ويخشى المراقبون من وجود وزير مندرج في سلوكيات سياسيّة تعمد لتكون الرافعة الفعليّة وداخل مجلس الوزراء وببعض القرارات المالية لاستيلاد الحريريّة السياسيّة من جديد كبديل مستحدث، وتلك الإرادة قد تكون موحى بها أميركيًّا في سبيل تعميم مسالك الفوضى المطلوبة للبنان في ظلّ التحوّلات الجذريّة في المنطقة وبخاصّة في المحيطين السوريّ والعراقيّ.

على هذا تنصح جهات عارفة ب:

1-تكثيف التضامن الفعليّ بين رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ورئيس الحكومة الدكتور حسان دياب في مواجهة دناءة تلك المؤامرة التي تتصدّر المصارف واجهتها.

2-عدم الرضوخ للضغوط التي تحاول إعادة الروح لجثّة بدأت تنتن، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

3-رفض ما يملى على الحكومة بأن يتمّ التجديد لنواب حاكم المصرف المركزيّ، وبخاصّة للثنائيّ حمّود-بعاصيري، ليس لأسباب مهنيّة، بل لأسباب سياسيّة خارجيّة.

4-إستبدال لغة التخاطب مع أرباب المصارف من اللطف إلى القضاء. ثمّة من لم يفهم أسباب الحوار معهم، في ظلّ إصرارهم على حجب الأموال عن المودعين واستهلاكها كوسيلة ضغط من ضمن حرب معلنة على العهد والحكومة. وتقول تلك الجهات، بأنّ الحكومة وإن كانت تبحث عن حلّ أو مجموعة حلول، إلاّ أنّ رئيسها مدرك بأنّ المصارف لا تملك الحلول كما أنها لا تريدها بل جلّ ما تريده كتضامن مع اهل الحراك وكمطلب أميركيّ إجراء انتخابات مبكرة وإحياء الحريريّة السياسيّة من جديد لكونها أمّنت لها الغطاء الوجوديّ الكامل.

5-إلزام المصارف وبالقانون تحمّل مسؤولية دفع الدين المستحقّ من المال الذي جنته كنتيجة للبيع المشبوه. فقد زعموا بأنّ الجفاف هيمن على صناديقهم والسيولة نضبت، فيما ادّعاءاتهم باطلة لكون السؤال مطروح أين هي الأثمان التي قبضتها المصارف من جرّاء بيع السندات للخارج أو لجهات خارجية غير معروفة أو قد تبدو منظورة بالمعنى السياسيّ؟

6-عدم تسديد السندات من قبل الحكومة لأن الهدف تفريغ لبنان من أموال المودعين مهما كان السبب، وهذا يقودنا إلى حالة عجز تام وعبثيّ، والعجز أداة خطيرة تساهم في ازدياد تطويق العهد فتسقط الحكومة حتمًا. وسيشتدّ ذلك خصوصًا بعد كسر فخامة الرئيس للطوق وإلى جانبه دولة رئيس الحكومة وافتتاح الحفر في المكعّب رقم 4.

7-إعادة برمجة تسديد المستحقات عن اليروبوندز بالتوازي مع مجموعة إصلاحات منها:

أ-إعادة الأموال المنهوبة بدءًا بتحديد هويتها بل هوية ناهبيها تحت طائلة الملاحقة القانونية، وفي هذا المجال لقد أبلى الوزير السابق للمهجرين الصديق غسان عطالله بلاء حسنًا بكشفه الغامضات والمكتومات من السرقات والسمسرات التي مورست عل حساب المهجرين والمكلومين من كلّ الطوائف. ما قام به غسان هو بداية الغيث، وهذا بات مطلوبًا من الجميع وبإلحاح من ضمن الشهادة للحقّ..

ب-تفكيك الدين العام بالبحث في موضوع الفوائد التي قامت الدولة بدفعها وقيمتها بحدود 90 مليار دولار أميركيّ بحسب مراجع اقتصادية وماليّة، خدمة الدين هو الدين عينه وقيمته أيضًا 90 مليار دولار أميركيّ. ذلك أنّ الفوائد إحدى الأسباب الرئيسيّة لنهب المال العام، أذ لا يسوغ لأية دولة أن تستدين مبالغ بفوائد تفوق ال2 و3 % بقروض طويلة الأمد. ذلك أن الدولة كانت تدفع فوائد بقيمة 10 و12 إلى 14% ضمن قروض طويلة الأمد، خلال عهد الرئيسرفيق الحريري رحمه الله.

8-بناء على ذلك يفترض بالحكومة وبالإجراء القانونيّ البحت إظهار مغبونيّتها ومظلوميّتها وتحميل المدرسة الحريريّة المسؤوليّة عن تفريغ الدولة من محتواها بالارتكاز على الاقتصاد الريعيّ من ناحية ومن ناحية ثانية بالارتكاز على تحميل الرئيس الراحل رفيق الحريري الدولة عبء فوائد القروض المتيامنة ما بين 10 و14 %. ولا ننسى بأن الرئيس رفيق الحريري منح من تملّك سندات خزينة، ومنذ بداءة عهده، فوائد سنويّة بقيمة 48% محرّرًا المالكين من الضرائب Tax free. هذا إجراء بدأ منذ سنة 1994 وقد أدّى إلى تلك الكارثة والنكبة الحاليّة.

9-احتساب الفوائد من قبل الدولة لرفع الغبن عنها، والتعهّد بقدرتها على دفع فائدة بقيمة 2 أو 3 % منها، مقابل الفوائد التي قامت بتسديدها سابقًا، فتوفّر الدولة عليها فوائد حوالي ال60 % فتعيد الأموال منها إلى الخزينة بفرض ذلك على الأشخاص المالكين للسندات بالمعطى القانونيّ المبدى منها.

وبناء عليه تنصح تلك الجهات رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة والقوى المتحالفة معهما بجعل هذه البنود أسسًا للمواجهة القانونيّة والسياسيّة مع تلك المافيا التي أوصلت لبنان إلى ما هو عليه من تهوّر وتدحرج، ووضع النقاط على الحروف، ومحاكمة المتورطين بنهب المال العام، وحجب الودائع والسيولة عن المودعين من أرباب المصارف. وتختم تلك الجهات قائلة بأنّه إن لم يتمّ الذهاب نحو هذا الاتجاه الواضح فحينئذ سيسقط البلد في مصير غير محمود بالنتائج، حينئذ سيقبع لبنان على رصيف الانتظار إلى أن يتمّ حسم الوضع في الإقليم وفي سوريا على وجه التحديد لتحديد دوره وانوجاده من جديد، والعهد وبرئاسة فخامة الرئيس وبحسب أوساطه لن يقبل ويسمح بجرّ البلاد إلى هذا المنحنى والمنحدر بل سيقودها نحو فجر الخلاص الأكيد والثابت بإجراءات ستعيد النور إلى فضاء لبنان والهناء إلى حياة اللبنانيين.