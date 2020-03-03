جمعيّة عدل ورحمة: خدمات مستدامة بعقليني : ضرورة التوعية

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تنفذ جمعيّة عدل ورحمة ( AJEM) " مشروع استدامة الخدمات"، المقدمة للسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع SIDC وبتمويل من Global Funds. ينقسم المشروع إلى جزئين. يركّز الأول على بناء قدرات رجال القانون، ومقدمي الرعاية الصحية، في سجون الرجال .أمّا الثاني على نشر وحدات التقاضي الاستراتيجية، التي يتم تطويرها في لبنان، حول مقالات تتعلق بالإدمان واستخدام المخدرات، تجريم المثليات والمثليين، ومزدوجي الميل الجنسي، ومغايري الهوية الجنسانية، والاتجار بالبشر.

قدمت الجمعيّة الجزء الأول عبر سلسلة من ورش العمل في كل من سجن رومية، زحلة وطرابلس. تناولت فيها الامراض المنتقلة جنسيا: السيدا، الصفيرة والوصمة والتمييز الملازمين لهذه الأمراض.

شارك في ورش العمل مجموعة من قوى الأمن الداخلي، التي تعنى بمتابعة الشؤون الصحية داخل السجن.

يستكمل تنفيذ المشروع لاحقاً، مع رجال القانون في زحله وطرابلس وبيروت.

بالمناسبة تحدث رئيس جمعيّة عدل ورحمة الأب د. نجيب بعقليني عن أهمية تنفيذ المشروع داخل السجون وخارجها، لا سيّما في الظروف الراهنة. كما شدّد على ضرورة التوعية وايصال المعرفة الصحيحة، وحماية الأشخاص بالحفاظ على حقوقهم وكراماتهم، والعمل على الحدّ من انتشار الأمراض . وتوجه الأب بعقليني بالشكر للجهة المانحة التي تقدم المساعدة الإنسانية.