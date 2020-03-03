وفاة نقيب المحامين الأسبق

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نعت جامعة آل كرم في لبنان وبلاد الانتشار بشخص رئيسها مارون كرم عميد الجامعة السابق نقيب المحامين الأسبق الاستاذ عصام كرم.



واشارت الجامعة في بيان، الى انه "بغيابه فقد لبنان وعائلة آل كرم، ركنا أساسيا من اعمدته القانونية والتشريعية والاعلامية، وستبقى بصماته مطبوعة مدى الحياة في التاريخ اللبناني".



وفي السياق، نعى نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، عصام كرم، وقال في بيان: "أمير البلاغة، سيد الكلمة الأنيقة، الذي لم يخشَ قولة الحق ولو في حضرة أعتى السلاطين جورا، ضمير القانون، النقيب الشجاع الذي انتضى الموقف سيفا في وجه الباطل، وكان دائم الإنتصار للضعفاء، رحل مخلفا إرثا من الوزنات، وذكرا مخلدا، ملتحقا بخير أب وأخ، شكل معهما ثالوثا أدبيا، صحافيا وحقوقيا، ملأ الدنيا وشغل الناس".

واضاف: "وقبل أن يكون محاميا، ونقيبا مميزا، كان عصام كرم صحافيا له صولات وجولات، في كبريات الصحف والمجلات، يتحف قارئيه ومتابعيه بإبداع يراعته، وهو المتمكن من لغة الضاد، الغائص الدائم على دررها، والمحيط بشواردها ،على ثقافة عالمية شاملة كانت علامة فرادته الفارقة".