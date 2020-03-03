تقرير مستشفى الحريري: لا اصابات جديدة والحالات الايجابية 13 و 9 في الحجر الصحي

A + A -

صدر التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد في مستشفى رفيق الحريري الجامعي وجاء فيه: "إستقبل مستشفى رفيق الحريري الجامعي خلال ال 24 ساعة الماضية 47 حالة في قسم الطوارىء المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، وقد إحتاجت 12 منها إلى دخول الحجر الصحي إستنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي.

أجريت فحوصات مخبرية ل 59 حالة، جاءت نتيجتها سلبية، ومن ضمنها نتيجة فحص أول مصابة شخصت بالكورونا في لبنان وسيعاد اجراء الفحص يوم غد.

غادر اليوم 25 شخصا كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي في المستشفى بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وذلك بعد توصيتهم بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي، حيث تم تزويدهم بكافة الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

يوجد حتى اللحظة 9 حالات في منطقة الحجر الصحي.

اما الحالات الايجابية فما زال عددها 13، دون أن يتم تسجيل اصابات جديدة.

ما زالت حالة المريض المصاب بالفيروس المستجد من التابعية الايرانية حرجة، في حين أن وضع باقي المصابين مستقر، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل".