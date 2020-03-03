بالصورة: اعلامية الـOTV نانسي صعب الى التحقيق!

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نشر ناشط في التيار الوطني الحر موقفاً بارزاً على صفحته على فيسبوك منوهاً بحرفية الاعلامية نانسي صعب التي تعمل في محطة الـ OTV، اثر استدعائها للتحقيق معها على خلفية دعوى مقدمة من قبل احد الثوار.

وقد كتب ما يلي:"

لي ما بيعرف!

اليوم نانسي صعب، اعلامية ومراسلة بال أو تي في،

نزلت على القضاء للادلاء بافادتها على خلفية دعوى مقدمة من لي بيدعوا الحرية والثورة!

المهم لا شفنا عوني نازل على الطريق وعم يقطعها

ولا شفنا عوني امام قصر العدل عم يعمل حركات

ولا حاطين هاشتغ ضد القمع!!

ولييييييك حتى ما شفنا Nancy Saab عم تستغل هل القصة كرمال الشهرة والpropaganda!

شو نقصنا ناس مثلك يا نانسي بالاعلام اللبناني!"