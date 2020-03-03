مبروك - اول حالة على طريق الشفاء في لبنان من فيروس كورونا!

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صدر عن وزارة الصحة العامة البيان التالي: "تعلن وزارة الصحة العامة ان الفحوصات التي أجريت اليوم على الحالات المشتبهة جاءت نتيجتها سلبية.

كما جاءت نتيجة اول حالة شخصت في لبنان سلبية ايضا، على أن تتم معاودة الفحص المخبري لهذه الحالة غدا حيث سيتم اخراجها من المستشفى الى منزلها، عند تأكيد النتيجة السلبية الثانية للفحص المخبري.

وفي إطار مكافحة الوباء، تناشد وزارة الصحة العامة جميع الوافدين من الدول التي تشهد إنتشارا محليا للفيروس التقيد التام بتدابير العزل المنزلي. وعند ظهور أي عوارض، الاتصال فوا على الرقم: 76592699".