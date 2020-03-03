حال الطقس في الأيام المقبلة ..

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يشهد لبنان طقسا مستقرا اليوم وفي اليومين المقبلين قبل عودة الأمطار يوم الجمعة.
الثلاثاء : مستقر قليل السحب وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ١١ و ١٨ درجة....
تفاصيل طقس اليوم:
١- الحرارة ساحلاً بين ٩ و ١٩ درجة
فيما بقاعا تسجل بين -٢ إلى ١١ درجات وعلى ال ١٠٠٠م بين ٣ و ١٠ درجات
٢- الرياح شمالية غربية ٢٥كم/س
٣- الرطوبة ٧٥٪
٤- الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa
٥- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة
الأربعاء: مستقر مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ١٣ و ٢٥ درجة ويتخلل الأجواء سحب عالية، تنشط الرياح خصوصا جنوبا
الخميس: مستقر ودافئ والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٣ و ٢٥ درجة ويتخلل الأجواء سحب عالية، تنشط الرياح خصوصا جنوبا.
الجمعة: طقس غائم إلى متقلب يتخلله عواصف رعدية وهطول أمطار.