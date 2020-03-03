ادكار طرابلسي في لجنة التربية: لمعاودة التدريس في الشهادتين المتوسطة والثانوية .. ويزور وزيرة العمل حاملاً ملف التوظيف والضمان

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اقترح النائب ادكار طرابلسي معاودة التدريس في صفوف الشهادة المتوسطة (البروفيه) والسنة الثالثة الثانوية لكونها مراحل مفصليّة ترتبط بالشهادات الرسمية وبمستقبل الطلاب الأكاديمي، وذلك تمهيداً لإعادة فتح المدارس، واعتماد التلفزيون كوسيلة لمتابعة التدريس للصفوف الأخرى في حال ارتأت وزارتي التربية والصحة الاستمرار بتعليق الدروس.

وكان النائب طرابلسي قد شارك بأعمال اجتماع لجنة التربية النيابية للأسبوع الثاني على التوالي، والذي حضره ممثلون عن وزارتَي الصحة والتربية ومؤسسات التعليم الخاص والمنظمات الدولية والحكومية المعنية لوضع خطة طوارىء لمواجهة أزمة الكورونا.

وقام النائب طرابلسي، يرافقه المحامي جميل مراد، بزيارة وزيرة العمل لميا يمين الدويهي حاملاً اليها ملف التوظيف والدور المطلوب من المؤسّسة الوطنيّة للاستخدام وخصوصا في هذه الظروف القاسية، لمساعدة طالبي العمل وتحضيرا لمواجهة أزمة قد تتفاقم في الاشهر المقبلة، وناقش طرابلسي والدويهي في امكانية تفعيل هذه المؤسّسة للمساعدة في تأمين الوظائف ومحو البطالة والتدريب المهني.

كما حمل النائب ادكار طرابلسي للوزيرة الدويهي هموم المستفيدين من صندوق الضمان الاجتماعي من نحو الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية والاستشفائية والتسريع في دفع المستحقات للمضمونين وحماية العمال من التسريح التعسفي وحماية تعويضات نهاية الخدمة.

ورفع النائب طرابلسي الى وزيرة العمل صرخة اصحاب الاعاقات من عدم تطبيق القانون 220/2000 وضرورة تعديله وإلزام المؤسسات تطبيقه من دون التلاعب على القانون، وقدّم للوزيرة الدويهي اقتراحات عملية تساعد في تأمين فرص عمل تحترم كرامة الانسان وتعزز اوضاع اصحاب الاحتياجات الخاصة.