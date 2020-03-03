الوزير حتّي وضع فخامة الرئيس بأجواء زيارته الى باريس: لمسنا لدى المسؤولين الفرنسيين حرصًا على دعم لبنان ومساعدته

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رئيس الجمهورية عرض مع وزير الخارجية نتائج زيارته الى باريس ومع النائب حسين حاجات منطقة عكار

الرئيس عون ابرق مهنئًا الكاتب امين معلوف بمنحه وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي من رتبة ضابط اكبر

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، نتائج الزيارة التي قام بها الى باريس واللقاءات التي عقدها مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان وعدد من المسؤولين الفرنسيين.

واوضح الوزير حتي انه لمس لدى المسؤولين الفرنسيين حرصًا على دعم لبنان ومساعدته لاسيما في الظروف الراهنة التي يمر بها. وتناول البحث ايضا المواضيع المدرجة على جدول اعمال مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي يعقد غدا في القاهرة.

النائب مصطفى حسين

واستقبل الرئيس عون نائب عكار السيد مصطفى حسين واجرى معه جولة افق تناولت التطورات المحلية الراهنة والاوضاع الاقتصادية والازمة المالية. كما تطرق البحث الى حاجات منطقة عكار لاسيما تلك التي كان الرئيس عون تابع تنفيذها مع الادارات المعنية. واشار النائب حسين الى انه جدد المطالبة بحق ابناء الطائفة العلوية في اطار التعيينات التي تعتزم الحكومة القيام بها.

تهنئة امين معلوف

الى ذلك ابرق الرئيس عون الى الكاتب امين معلوف مهنئا بمنحه وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي من رتبة ضابط اكبر، من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تقديرا لعطاءاته الفكرية والادبية.

ومما جاء في برقية التهنئة :"اني واثق ان اللبنانيين، المقيمين منهم او من هم في دنيا الانتشار، يشاطرونني الفخر بمن اعطى للبنان بعدا عالميا معاصرا في عالم الفكر والثقافة وباتت مؤلفاته وقد ترجمت الى معظم اللغات الحيّة، موضع اهتمام ودراسات جامعية ونقاش عالي النطاق. ان كتاباتكم المتنوعة من ابحاث وروايات وتطلعات تعبّر مجتمعة عن قناعة ان الانسان، ايّا كان انتماؤه مدعو بأن يعيش مع الآخر المختلف معه، لا بل هو قادر على العيش معه إن عرف كيف يغتني من عوامل تنوعه على الرغم من كافة الصعاب، وعوامل الرفض التي لا تجرّ الا الى مزيد من الانقسامات والتشتت والحروب. ان هذه القناعة في فكركم تحملونها من تجربتكم اللبنانية التي لطالما استشهدتم بها، وعالم اليوم السائر بغير هدى الى " غرق الحضارات" على ما اشرتم، هو بأمسّ الحاجة الى بصيص النور هذا لاحداث التغيير".