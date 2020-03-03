ادي معلوف: لعدم جلد الذات بموضوع الكورونا

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أيّد النائب أدي معلوف قرار عدم الدفع في ما يخص استحقاق سندات اليوروبوندز على أن يتبع هذا القرار عدد من الإجراءات وآلية عمل.



ودعا معلوف في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI الحكومة بأن يكون لديها خارطة طريق واضحة بخصوص القرار المتعلق باليوروبوندز.



وأعتبر معلوف أن الجزء الأساسي الذي أوصلنا إلى هذا الوضع هو مرحلة الضياع، مشيراً إلى استدانة الدولة من المصارف دون فرض شروط عليها.



وطرح علامات استفهام حول تحويل الأموال إلى الخارج، مؤكداً سعي القضاء لكشف أسماء من حوّل الأموال للخارج وشدّد على وجوب وضع مشاريع قوانين جديدة لمحاسبة من سرقوا الدولة.



وفي ملف فيروس كورونا، دعا معلوف لعدم جلد الذات مؤكدا أن الجهات الرسمية بأقصى درجات الجهوزية لمواجهته، مشددا على ضرورة التعامل مع الموضوع بجدية.