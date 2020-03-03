بعد نشرها الفيديو .. نضال الأحمدية تعتذر من الرئيس عون

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كتبت نضال الأحمدية وأسرة "الجرس":



"رغم أننا لم ننشر في الموقع هنا.

ورغم أن لا علاقة لهيئة التحرير كلها بما ينشرُهُ قسم في موقع الجرس متخصص بالسوشيال ميديا، وتابع لمكاتبنا الرئيسية في هوليود.

إلا أن ما نشره أحد الزملاء على صفحات الجرس عبر السوشيال ميديا نتحمل مسؤوليته.



لذا نتقدم من الشعب اللبناني، ومن فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، الجنرال ميشال عون، بالإعتذار على الخطأ الذي ارتكبهُ أحد الزملاء، الذي وقع في فخ المصدر الكاذب، وما أكثر المصادر المنافقة، في زمن ثورة لبنان، التي تعاني من آفة الدخلاء على الإعلام الإجتماعي، والذي نحاول بكل ما أوتينا تجنبه ومحاربته.

أما الموضوع الذي نعتذر عنه هو الفيديو الذي يصور فخامته في مناسبة لعيد الجيش، وليس لعيد ميلاده كما كتب الزميل وتأثر بمن يسمي نفسه (دب الجمهورية) فأضاف عليه عبارة (الثراء في عيد رئيس الجمهورية).

وهذا يعني تضليلاً للقراء لم يقصدُه الزميل بل وقع في الفخ، كما يقع أي صحافي مرتين في العمر.

لسنا من جماعة الشتامين.. نحن ثوريون نعم.. ونطالب بالتغيير لكن ليس عن طريق الخداع ولا الجدل في التعبئة الشعبية."