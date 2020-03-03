عنصر أمني يسقط أرضًا.. إخلاء محكمة في النبطية بسبب "كورونا"؟

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، انه "بناء على توجيهات الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في الجنوب القاضي أسعد جدعون، تم إخلاء قاعة المحكمة العقارية في النبطية، بعد سقوط أحد العناصر الإمنية من قوى الأمن الداخلي أرضا مغميًا عليه وتسجيل إرتفاع لدرجة الحرارة".

وقد أجرى جدعون اتصالاً برئيس بلدية النبطية طلب فيه العمل على تعقيم القاعة وسائر الأقسام حفاظا على السلامة العامة.

وبعد المتابعة، أفاد مراسل الجديد أنه جرى نقل العنصر إلى المستشفى وتبيّن أنه مصاب فقط بالتهاب في الأذن وتلقى العلاج المناسب وغادر المستشفى.

وأشار مراسل الجديد إلى أن العلاقات العامة في قوى الامن ستصدر بيانا لتوضيح الأمر.



وأوضحت بلدية النبطية أنه تمّ التأكد من المستشفى وتبين ان العنصر يعاني من التهاب في الاذن الوسطى سببت له حالة من فقدان التوازن وقد تعافى منها.