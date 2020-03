عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 3 آذار 2020

A + A -

الأخبار: دمشق تواجه أنقرة: الحسم شمالاً وجنوباً

ثلاثي أمل ـ حزب الله ـ الوطني الحرّ يدعم عدم دفع الدين العام: المصارف تعلن الحرب على «إعادة الهيكلة»



البناء: سراقب ترسم توازنات ما بعد الانسحاب الأميركيّ… وأردوغان يلتقي بوتين طلباً لمخرج دياب: دولتنا مكبّلة بالطائفيّة وينخرها الفساد… لكننا مصمّمون على حمل كرة النار مشرفيّة يفتتح التوجّه نحو دمشق في ملف النازحين… ورسائل سياسيّة بقطع الطرقات

نداء الوطن: الدائنون للحكومة: إدفعوا استحقاق آذار وبعدها نتفاوض!

كورونا يتفشى والدولة "ترفع العشرة"... حان وقت "الهلع"؟

النهار: دياب ينعى قدرة الدولة على حماية اللبنانيين!

اللواء: دياب ينتظر المفاوضات مع حملة السندات.. ويجدِّد السجال مع «الأوكسترا»

القضاء يدخل «حرم المصارف»: أسئلة حول التحويلات والتهريب وعدم المساواة وتجارة «اليوروبوندز»

الجمهورية: "اليوروبوند" يربك قرار السلطة





الديار: «كورونا» لا يزال في مرحلة «الاحتواء» ودياب «اليائس» «ينعى» الدولة

«التخبط» مستمر في ملف «اليوروبوندز»: رئيس الحكومة لا يمانع الدفع.. !

غياب القرار السياسي يمنع المحاسبة عن المصارف.. وبري «مستاء» نفطيا





the daily star: No clear sign on outcome of discussions over Eurobonds payment

l'orient le jour: « L’État n’est plus en mesure de protéger les Libanais » : l'aveu d'impuissance de Hassane Diab