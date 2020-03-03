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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 3 آذار 2020

3
MARCH
2020
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 البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تساءلت مصادر حكومية عن الجهة التي حاولت التلاعب بكلام رئيس الحكومة الذي عرض لضعف الدولة وترهلها خاتماً بالعزم على مواجهة هذا التحدّي وصورته كلاماً للتيئيس وربما تمهيداً للاستقالة. وقالت المصادر إن اجتزاء كلام رئيس الحكومة من سياقه بدا مبرمجاً حيث تمّ التداول بمقتطفات موحدة على أكثر من وسيلة إعلام وغيّبت الفقرات الختاميّة في جميع هذه الوسائل.

 

كواليس

لفتت مصادر دبلوماسيّة إلى معنى أن يكون الاعتراض القطري على عودة سورية إلى الجامعة العربية مانعاً كافياً للعودة بينما تخوض دول كمصر والسعودية والإمارات معركة مع قطر على جبهات عديدة. وقالت إن المعنى الوحيد هو أن واشنطن تقف وراء الرفض سواء أكان الصوت قطرياً أو سعودياً. وهذا معنى أن يصير هو القرار الرسميّ العربيّ.

 

 


اللواء: أسرار

همس
لم تتوضح بعد نتيجة الاتصالات الجارية لترتيب مواعيد لزيارة مسؤول رفيع إلى عواصم قريبة، في إطار توجهات البيان الوزاري..


غمز
يخشى بعض المسوؤلين أن تكون دولة كبرى، لجأت إلى مقايضات من نوع ما، في ما خص المعارك الجارية للسيطرة على إدلب.


لغز
ترددت معلومات في بيروت عن «شيء ما» يجري داخل عاصمة عربية قريبة، لكن لم تتوافر معلومات من المصادر المعنية!

 

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