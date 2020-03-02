بالفيديو - بعد اجتزاء كلام دياب وشنّ حملة ضده... هذه تتمة الكلمة التي ألقاها

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بعد اجتزاء كلام رئيس الحكومة حسان دياب واطلاق حملة ضده عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصولا إلى قطع الطرقات، نشرت الإعلامية راشيل كرم عبر حسابها على تويتر مقطع فيديو يظهر تتمة الكلمة التي ألقاها دياب مرفقة اياه بتغريدة جاء فيها:

"الى الصحافيين/ات الناشطين/ات الموهولين/ات والمطالبين/ت بالاستقالة او المصدومين المفجوعين من اول فيديو لرئيس الحكومة،

اذااا بتحبو ولمصداقيتكم هيدا كمالة الفيديو يلي صدمكم بركي منتساعد كلنا سوى وحاج بقى تسجيل نقاط عبعض ومراهنة حدا يسقط لان لبنان رح يسقط."

(شاهد الفيديو المرفق)