وزير التربية عمم على المدارس والمهنيات التزام الإقفال ونشر التوعية وإعداد دروس لتعويض التلامذة

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أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب تعميما موجها إلى المدارس والثانويات والمعاهد المهنية الرسمية والخاصة، جاء فيه: "حفاظا على صحة التلامذة والطلاب والهيئتين الادارية والتعليمية وسلامتهم، واستنادا الى البيانين اللذين صدرا عن مكتبنا الاعلامي مساء الجمعة الواقع فيه 28 شباط ومساء الأحد الواقع فيه 1 آذار 2020 في ضوء التنسيق الحاصل مع وزير الصحة العامة، وبناء لمقتضيات المصلحة العامة، يطلب الى جميع مديري المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة:

1- الالتزام بإقفال كل المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة كإجراء احترازي من صباح السبت الواقع فيه 29 شباط حتى مساء الأحد الواقع فيه 8 آذار.

2- قيام جميع مديري المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة بالإشراف على عملية تنظيف وتعقيم المؤسسات التعليمية وفق آليات التعميم رقم 7 تاريخ 21/2/2020 أثناء فترة الإقفال وبعد استئناف الدروس.

3- التشديد على نشر مواد التوعية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا بين صفوف الهيئتين الادارية والتعليمية وجميع العاملين في المؤسسة خصوصا إرشادات التوعية للتلامذة والطلاب عند إعادة فتح هذه المؤسسات.

4- إعداد برامج طوارىء لإنهاء المناهج التعليمية من خلال ضمان تعويض ما خسره التلامذة/الطلاب أثناء فترة إقفال المدارس وذلك بأي من الوسائل التعليمية المتاحة.

يكلف بتنظيم دوام الهيئتين الإدارية والتعليمية أثناء فترة إقفال المدارس المديرون العامون في الوزارة في ما يتعلق بالتعليم الرسمي (الأكاديمي والمهني)، ورؤساء ومديرو المؤسسات التعليمية الخاصة في ما يتعلق بالتعليم الخاص، وذلك بما يتلاءم مع حسن تطبيق ما ورد في البندين 3 و 4 من هذا التعميم".