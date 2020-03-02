living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير التربية عمم على المدارس والمهنيات التزام الإقفال ونشر التوعية وإعداد دروس لتعويض التلامذة

2
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب تعميما موجها إلى المدارس والثانويات والمعاهد المهنية الرسمية والخاصة، جاء فيه: "حفاظا على صحة التلامذة والطلاب والهيئتين الادارية والتعليمية وسلامتهم، واستنادا الى البيانين اللذين صدرا عن مكتبنا الاعلامي مساء الجمعة الواقع فيه 28 شباط ومساء الأحد الواقع فيه 1 آذار 2020 في ضوء التنسيق الحاصل مع وزير الصحة العامة، وبناء لمقتضيات المصلحة العامة، يطلب الى جميع مديري المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة:

1- الالتزام بإقفال كل المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة كإجراء احترازي من صباح السبت الواقع فيه 29 شباط حتى مساء الأحد الواقع فيه 8 آذار.

2- قيام جميع مديري المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة بالإشراف على عملية تنظيف وتعقيم المؤسسات التعليمية وفق آليات التعميم رقم 7 تاريخ 21/2/2020 أثناء فترة الإقفال وبعد استئناف الدروس.

3- التشديد على نشر مواد التوعية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا بين صفوف الهيئتين الادارية والتعليمية وجميع العاملين في المؤسسة خصوصا إرشادات التوعية للتلامذة والطلاب عند إعادة فتح هذه المؤسسات.

4- إعداد برامج طوارىء لإنهاء المناهج التعليمية من خلال ضمان تعويض ما خسره التلامذة/الطلاب أثناء فترة إقفال المدارس وذلك بأي من الوسائل التعليمية المتاحة.

يكلف بتنظيم دوام الهيئتين الإدارية والتعليمية أثناء فترة إقفال المدارس المديرون العامون في الوزارة في ما يتعلق بالتعليم الرسمي (الأكاديمي والمهني)، ورؤساء ومديرو المؤسسات التعليمية الخاصة في ما يتعلق بالتعليم الخاص، وذلك بما يتلاءم مع حسن تطبيق ما ورد في البندين 3 و 4 من هذا التعميم".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout