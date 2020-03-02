كلمتان تختصران "شَغلة البال" اللبنانية هذه الأيام

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"كورونا" و"يوروبوندز"...

الكلمتان تختصران "شَغلة البال" اللبنانية هذه الأيام، لتتراجعَ إلى المرتبة الأخيرة السِجالاتُ السياسية التي لا تُقدّم أو تؤخّر، وهو أمرٌ فات على الأرجح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي واصل اليوم إطلاقَ المواقف الهجومية، مُصوِّباً نيرانَه السياسية في اتجاهٍ واحد، على جري العادة...

على المستوى الصحي، ارتفع عددُ المصابين بفيروس كورونا في لبنان إلى ثلاثة عشر شخصاً، بعد إضافة ثلاث حالات اليوم، وفق ما أكدت وزارة الصحة...

أما على المستوى المالي، فبرز إعلانُ رئيس الحكومة حسان دياب أنّ القرارَ الحاسم في شأن استحقاق اليوروبوندز سيُتخذ الجمعة أو السبت، مع الاشارة الى انّ معلومات الـ OTV تشير الى انّ خطةَ الحكومة الانقاذية باتت مبدئياً جاهزة، وسْط عودةٍ مرتقبة لوفد صندوق النقد الدولي في الايام القليلة المقبلة...

وفي موازاة ذلك، شكّلت الحلقة التلفزيونية لوزير المهجّرين السابق غسان عطالله أمس عبر الـ OTV محورَ متابعةٍ، في ضوء ما كشفته من ممارساتٍ وانتهاكات، سيَحمِلُها عطالله العاشرة من قبل ظهر الغد إلى قصر العدل في بيروت، لتقديمِ ما لديه من مستنداتٍ ووثائق تُدين الفساد في وزارةٍ كان يجبُ أن تُنجزَ مهمتَها وتُقفَل مع صندوق المهجرين قبل عقود، لولا ذهنية الهدر ومنطق النَهب، والحسابات الخاصة المُتخَمة، على حساب حقوق المهجّرين واللبنانيين