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عازار لتلفزيون لبنان: خطوة القاضي المالي علي ابراهيم جيّدة ولكن يجب أن تستكمل والمس بأموال المودعين لتسديد فوائد الدين أمر مرفوض

2
MARCH
2020
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اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب روجيه عازار في حديث لتلفزيون لبنان أنّ كورونا ليس موضوعاً لا للمتاجرة السياسية ولا للتهكم والنكات، مؤكّدًا أنّ التيار يعمل على التوعية في هذا الشّأن ويجب على الجميع تكثيف الجهود في التوعية والوقاية.

و في الموضوع الحكومي، اعتبر عازار أنّه من المبكر الحكم على الحكومة التي طلبت مهلة 100 يوم، ودعا المواطنين إلى مراقبة عملها. وأضاف انّ الرئيس حسان دياب يبذل جهودًا وهو يتحضّر لجولة عربية خليجية والأبواب لن تغلق في وجهه.
عازار رأى أن الحكومة تتّجه إلى عدم دفع اليوروبوند شارحًا أنّ هذه الأزمة هي واحدة من النتائج السلبية للسياسة الاقتصادية الريعية، ويجب التّفاوض مع الدائنين بشكل علمي وسليم لإعادة النظر بموضوع الديون في لبنان. وأعرب عن رفضه المس بأموال المودعين لتسديد فوائد الدين.
ونوّه بخطوة القاضي المالي علي ابراهيم الاستماع إلى رؤساء ومديري المصارف في شأن بيع اليوروبوند إلى الخارج والتحويلات المالية خلال فترة إقفال المصارف موضحًا أنه يجب أن تستكمل بإجراء تحقيقات جدية وإعلان النتائج وكشف الحقائق أمام الناس وتوقيف المتورطين.
عازار طمأن اللبنانيين أن لبنان يهتزّ ولا يقع والرئيس العماد ميشال عون يعمل بجهد مع الحكومة الحالية ولديه خطّة للوصول إلى شاطئ الأمان ولفت إلى أن حلم التنقيب عن النفط تحقق في عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون وبجهود وزراء التيار الوطني الحر المتعاقبين على وزارة الطاقة.
وفي الشّأن الخارجي، شدّد عازار على أنه ليس من حق تركيا أن تتدخّل في سوريا وما فعلته هو خرق للسيادة السورية ومن حق السوريين الدفاع عن سيادة أراضيهم ووحدتها.
وفي موضوع الإنماء الذي ناقشه النائب عازار مع فخامة الرئيس اليوم، فقد بشّر عازار الكسروانيين بأن المباشرة بتوسيع أوتوستراد جونيه باتت وشيكة جدًا .

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