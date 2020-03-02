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بالتفاصيل - التقرير اليومي لمستشفى الحريري عن الكورونا

2
MARCH
2020
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أعلن “مستشفى رفيق الحريري الجامعي” في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، أنه “استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 41 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، خضعت جميعها للكشوف الطبية اللازمة، واحتاج 23 منها إلى دخول الحجر الصحي، استناداً إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما تلتزم البقية الحجر المنزلي”.

 

وأشار التقرير إلى أن “فحوصاً مخبرية أجريت لـ 44 حالة، جاءت نتيجة 41 منها سلبية، و3 حالات إيجابية. وغادر اليوم 11 شخصًا كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي في المستشفى، بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وذلك بعد توصيتهم بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي، حيث تم تزويدهم بكل الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية”.

 

ولفت إلى أنه “حتى اللحظة توجد 22 حالة في منطقة الحجر الصحي. أما الحالات الإيجابية فبلغ عددها 13، بعد أن تم تسجيل 3 حالات جديدة اليوم أدخلت إلى وحدة العزل لتلقي العناية اللازمة”، مشيرا إلى أن “الحالات الثلاث التي تم تشخيصها اليوم كانت على احتكاك مباشر مع المريض الذي ادخل منذ أيام، وهو من التابعية السورية. وما زالت حالة المريض المصاب بالفيروس من التابعية الايرانية حرجة، في حين أن وضع باقي المصابين مستقر”.

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