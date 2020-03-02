وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة عرض ملف النازحين مع ثلاثة وزراء سوريين في دمشق

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التقى وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة رمزي المشرفية خلال زيارة قام بها صباح اليوم إلى سورية، وزراء الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، الشؤون الإجتماعية والعمل ريما القادري والسياحة المهندس محمد رامي مرتيني.



وعرض المشرفية خلال اللقاء مع الوزير مخلوف (المكلّف بملف النازحين من قبل الدولة السورية)، والوزيرة القادري (المعنيّة بالشق الإجتماعي وكيفية تحقيق شبكة أمان إجتماعي تساهم بعودة النازحين)، ملف النازحين السوريين وكيفيّة تأمين عودة آمنة وكريمة لهم بالتعاون بين الدولتين اللبنانية والسورية وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنيّة في هذا الملف؛ تطبيقاً لما ورد في البيان الوزاري للحكومة الحالية في الشق المتعلّق بملف النزوح.



وشدّد المجتمعون على ضرورة تفعيل التنسيق لما فيه مصلحة البلدين، وأكد الوزيران مخلوف والقادري توجيهات القيادة في سورية بوضع كافة الإمكانيات والسبل الآيلة للوصول إلى تحقيق عودة أبناء الوطن إلى قراهم ومنازلهم.



كذلك عرض المشرفيّة مع الوزير مرتيني وضع القطاع السياحي وكيفيّة تفعيله بما ينعكس إيجاباً على البلدين.