قرار إداري باقفال الاسواق الشعبية ضمن محافظة البقاع

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أصدر محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده قراراً حمل الرقم 5/م، جاء فيه: “بناءً على مقتضيات الصحة العامة والسلامة العامة وبهدف إتخاذ الإجراءات الإحتياطية والتدابير الوقائية والإحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، تقرر ما يلي:

المادة الأولى: تقفل إداريا وبصورة موقتة كل الأسواق الشعبية الواقعة ضمن نطاق أقضية محافظة البقاع كافة.

المادة الثانية: تكلف البلديات كافة بتنفيذ مضمون هذا القرار وإجراء المراقبة والمتابعة كل ضمن نطاقه.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبقى ساري المفعول حتى إشعار آخر”.