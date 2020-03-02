إجراءات وزارة العدل في مواجهة "كورونا"

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صدر عن وزارة العدل البيان الآتي: "عطفاً على الإجتماع الذي عقد بتاريخ اليوم، الثاني من آذار الحالي، في مكتب المدير العام لوزارة العدل مع الرؤساء الأول الإستئنافيين في المحافظات ورئيس معهد الدروس القضائية والمدير العام لوزارة البيئة وممثل عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس ومندوب وزارة الصحة العامة، من أجل الحد من تعرض رواد قصور العدل لعدوى الكورونا تقرر الآتي:



- يقتصر دخول قصور العدل في جميع المحافظات والأقضية على القضاة والمحامين والمتقاضين والموقوفين والمساعدين القضائيين، وذلك تخفيفا للاكتظاظ المعتاد في هذه القصور.



- التأكيد على وجوب التقيد بوسائل تطهير اليدين قبل المس بالملفات القضائية وبعد ذلك.



- الإلتزام بالخضوع لفحوص الحرارة عند مداخل قصور العدل.



- التقيد بالتعاميم الإضافية التي يتخذها كل من الرؤساء الأول الإستئنافيين في منطقته".