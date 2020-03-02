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عكر زارت وقائد الجيش الكلية الحربية: للابتعاد عن السياسة وتجاذباتها

2
MARCH
2020
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زارت قبل ظهر اليوم نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون الكلية الحربية، حيث اجتمعا بتلامذة ضباط السنة الأولى الذين التحقوا حديثاً بحضور قائد الكلية والضباط.

 

وبعد جولة في الكلية، وتفقّد منامة التلامذة الضباط وبخاصة الإناث، توجّهت الوزيرة عكر إلى التلامذة قائلةً: “إنّ التحاقكم أمر بالغ الأهمية لأنّكم تؤمّنون استمرارية رسالة الجندية وتحافظون على لبنان بكلّ مكوّناته”. ودعتهم إلى الابتعاد عن السياسة وتجاذباتها والإخلاص المطلق للوطن.

 

وأضافت عكر “كوني أوّل وزيرة دفاع في لبنان، أفتخر بهذا الحضور الأنثوي الذي هو دليل على أن المرأة أثبتت جدارتها ومهنيّتها في العمل الإداري والعملاني والميداني”.


من جهته، اعتبر العماد عون أن معيار النجاح في الكلية الحربية هو الكفاءة والمنافسة والتصنيف في مباراة الدخول، وقال: “افتخروا بهذا النجاح الذي حقّقتمونه بإرادتكم الصلبة وجهودكم”.

 

واعتبر أنّ تجربة إدخال الإناث إلى الكلية الحربية هي الأولى من نوعها في تاريخ الجيش اللبناني، وجاء هذا القرار نتيجة قناعة في تعزيز دور المرأة في الجيش والآن في الكلية الحربية بعد أن أثبتت كفاءتها وجدارتها، لافتاً إلى أن النجمة التي يضعها الضابط هي مسؤولية تجاه مرؤوسيه وتجاه شعبه ووطنه.

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