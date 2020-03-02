جعجع: قد اترشح لرئاسة الجمهورية لكن هل يتحملّون رجلاً مثلي؟

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قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال لقاء مع الاعلاميين في معراب: " الشيخ نعيم قاسم اعتبر ان صندوق النقد الدولي "الشيطان الرجيم" ووصفه بالامبريالية فليأت الشيخ نعيم اذا بشيطان غير رجيم لانقاذ الوضع في لبنان، الواقع اليوم لا يحتاج لهذه الايديولوجيات".



وتابع جعجع: " لو كان لدينا مسؤولون جديون كنا استطعنا انقاذ البلد من دون اللجوء الى صندوق النقد وطالما فريق ٨ اذار بالحكم فالوضع سيبقى فالج لا تعالج".



وفي سياق آخر قال جعجع: " سليمان فرنجية رجل قناعات بعكس ميشال عون، كان ضد حزب الله ومن ثم تحالف معه".



ورداً على احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية، قال جعجع: "قد أترشح ولكن هل يتحملّون رجلاً مثلي؟"، مضيفاً: "بواخر الكهرباء السبب الأول الذي خرّب علاقتنا مع جبران باسيل".



وتطرق جعجع الى موضوع الكورورنا، مناشداً وزير الصحة "ايقاف الرحلات من والى ايران باستثناء اللبنانيين المقيمين وأشدد على ايران كون لا رحلات ناشطة الى الصين وفي ايطاليا الحكومة تتخذ تدابير جدية هناك".



وتابع: " الوضع الاقتصادي تحت القعر والأمور الى الأسوأ ولم ألمس حتى الآن أي اجراءات جدية من قبل الحكومة لمعالجة الوضع".



واضاف:" الكتائب إذا صوّب سهماً واحداً باتجاه حزب الله يصوّب عشرة باتجاهنا مع العلم اننا نحن والكتائب والمستقبل في نفس الخندق ولكن كل طرف يعارض على طريقته".



وحول ملف النفط، قال جعجع: " نلمس ايجابية بالتعاطي من قبل الحكومة ولكن الموضوع لا يحتاج لمثل هذا الكرنفال الذي أطلقه الرئيس فالمواطن لا يعنيه النفط حالياً بقدر الأمور الأخرى".