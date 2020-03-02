الرئيس عون استقبل وزير الدولة للعدل الياباني: لبنان يحرص على افضل العلاقات مع اليابان وقضاؤه سيادي واختصاصه مطلق على الرعايا اللبنانيين والمقيمين على اراضيه

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رئيس الجمهورية: ليس بين البلدين اي اتفاق تعاون قضائي اواسترداد ولبنان راسل اليابان في موضوع كارلوس غصن ولم يلق اي اجابة رسمية

الوزير هيرويوكي: نرغب في تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في قضية غصن

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الدولة للعدل في اليابان يوشي هيرويوكي الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا بحضور وزيرة العدل السيدة ماري كلود نجم، ان لبنان يحرص على افضل العلاقات مع اليابان ويتفاعل ايجابيا في دعم ترشيح رعايا يابانيين في منتديات ومجالس داخلية، لافتا الى ان القضاء اللبناني سيادي واختصاصه مطلق على الرعايا اللبنانيين والمقيمين على الاراضي اللبنانية، من دون ان يعني ذلك حصرية الملاحقة.

واشار الرئيس عون الى انه ليس بين لبنان واليابان اي اتفاق تعاون قضائي او استرداد، لافتا الى ان لبنان راسل اليابان مرارا في موضوع رجل الاعمال اللبناني كارلوس غصن منذ توقيفه والتحقيق معه منذ اكثر من سنة، من دون ان تلقى هذه المراسلات اي اجابة رسمية من السلطات اليابانية المختصة.

واكد الرئيس عون للمسؤول الياباني ان السيد غصن دخل الى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي بصورة شرعية وبجواز سفر فرنسي وهوية لبنانية. اما ظروف خروجه من اليابان وانتقاله الى بيروت فهي غير معروفة حتى تاريخه وهو لم يفصح عنها في المؤتمر الصحافي الذي عقده.

وشكر الرئيس عون اليابان على المنح النقدية للوكالات الدولية العاملة في لبنان والتي تبلغها لبنان في رسالة من السفير الياباني في بيروت.

وخلال اللقاء الذي حضره السفير الياباني في بيروت اوكوبوتاكيشي، اعرب الوزير الياباني عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع لبنان، متمنيا التعاون في ما خص قضية رجل الاعمال كارلوس غصن.

النائب روجيه عازار

وفي قصر بعبدا، النائب روجيه عازار الذي عرض مع رئيس الجمهورية الاوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الراهنة، اضافة الى حاجات منطقة كسروان والمشاريع التي تنفذ فيها .