living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون استقبل وزير الدولة للعدل الياباني: لبنان يحرص على افضل العلاقات مع اليابان وقضاؤه سيادي واختصاصه مطلق على الرعايا اللبنانيين والمقيمين على اراضيه

2
MARCH
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رئيس الجمهورية: ليس بين البلدين اي اتفاق تعاون قضائي اواسترداد ولبنان راسل اليابان في موضوع كارلوس غصن ولم يلق اي اجابة رسمية
 
الوزير هيرويوكي: نرغب  في تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في قضية غصن
 
ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الدولة للعدل في اليابان يوشي هيرويوكي  الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا بحضور وزيرة العدل السيدة ماري كلود نجم، ان لبنان يحرص على افضل العلاقات مع اليابان ويتفاعل ايجابيا في دعم ترشيح رعايا يابانيين في منتديات ومجالس داخلية، لافتا الى ان القضاء اللبناني سيادي واختصاصه مطلق على الرعايا اللبنانيين والمقيمين على الاراضي اللبنانية، من دون ان يعني ذلك حصرية الملاحقة.
 
واشار الرئيس عون الى انه ليس بين لبنان واليابان اي اتفاق تعاون قضائي او استرداد، لافتا الى ان لبنان راسل اليابان مرارا في موضوع رجل الاعمال اللبناني كارلوس غصن منذ توقيفه والتحقيق معه منذ اكثر من سنة، من دون ان تلقى هذه المراسلات اي اجابة رسمية من السلطات اليابانية المختصة.
 
 واكد الرئيس عون للمسؤول الياباني ان السيد غصن دخل الى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي بصورة شرعية وبجواز سفر فرنسي وهوية لبنانية. اما ظروف خروجه من اليابان وانتقاله الى بيروت فهي غير معروفة حتى تاريخه وهو لم يفصح عنها في المؤتمر الصحافي الذي عقده.
 
وشكر الرئيس عون اليابان على المنح النقدية للوكالات الدولية العاملة في لبنان والتي تبلغها لبنان في رسالة من السفير الياباني في بيروت.
وخلال اللقاء الذي حضره السفير الياباني في بيروت اوكوبوتاكيشي، اعرب الوزير الياباني عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع لبنان، متمنيا التعاون في ما خص قضية رجل الاعمال كارلوس غصن.
 
النائب روجيه عازار
وفي قصر بعبدا، النائب روجيه عازار الذي عرض مع رئيس الجمهورية الاوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الراهنة، اضافة الى حاجات منطقة كسروان والمشاريع التي تنفذ فيها .
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout