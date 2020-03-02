living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لحود بارك للاسد: ستخرج سوريا منتصرة وتبقى المثل والمثال في التقدم والازدهار والكرامة الوطنية

2
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وجه الرئيس العماد إميل لحود، في بيان،" أسمى آيات التقدير لرجال الجيش العربي السوري الذين يسطرون ملاحم البطولة والفداء ليس دفاعا عن وطنهم سوريا فقط وانما عن كل المواطنين في الاقطار العربية لا بل عن كل الاحرار في العالم الرافضين للهيمنة الاحادية على مقدرات القرار الدولي في المعركة الفاصلة ضد العدوان التركي على الجمهورية العربية السورية".

وبارك لحود للرئيس بشار الاسد "الانتصار المؤزر على الارهاب في شمال سوريا، الذي يحققه الجيش العربي السوري بقيادته الحكيمة والشجاعة ودعم الشعب السوري له"، معزيا ب"الشهداء الابرار مثمنا شهادتهم التي تؤكد ان بوجود البواسل ابناء جيش سوريا لن يستطيع الغزو التركي ومن يديره ان يحقق اهدافه، وستخرج سوريا منتصرة وتبقى المثل والمثال في التقدم والازدهار والكرامة الوطنية".

وتوجه الرئيس لحود الى الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله، ب"التعزية القلبية باستشهاد ثلة من المقاومين اللبنانيين الشجعان في مواجهة العدوان التركي وعصابات الارهاب التي لاتزال تحاول ممارسة اعمالها الاجرامية ليس فقط في سوريا وانما تهدد الامن الوطني اللبناني لو قدر لها ان تزعزع وحدة الجمهورية العربية السورية فتعود لتصل الى الاراضي اللبنانية وهنا يكمن معاني التضحية والفداء والوطنية لشهداء المقاومة دفاعا عن سوريا ولبنان".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout