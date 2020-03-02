كيف سيكون طقس لبنان في اليومين المقبلين؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات في الفترة الصباحية وارتفاع بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

الحالة العامة: منطقة من الضغط الجويّ المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط تؤدي الى طقس مستقر خلال الايام المقبلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الاثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل ملموس على الجبال وفي الداخل، يحذر من تكون الجليد على المرتفعات الجبلية التي تعلو عن 1500 متر حلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات في الفترة الصباحية وارتفاع بدرجات الحرارة.

الاربعاء: مشمس مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة في الفترة الصباحية وارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة.

- الحرارة على الساحل من 11 الى 20 درجة، فوق الجبال من 7 الى 16 درجة، في الداخل من 8 الى 16 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 12 و30 كلم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%

- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 17 درجة.

- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,04 ساعة غروب الشمس: 17,36