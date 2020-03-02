مكاتب نائب لبناني تعرضت للسرقة في المتن!

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تعرضت مكاتب شركة نجم غروب في بياقوت، وضمنها مكتب رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم، للسرقة فجر الأحد.

وحضرت الى المكان الاجهزة الامنية والقضائية للكشف على المكاتب ومباشرة التحقيقات للقبض على المرتكبين.

واذ شكر النائب نجم القوى الامنية والاجهزة القضائية لجهودها، امل ان تثمر هذه الجهود في القبض السريع على الفاعلين.

وتلقى النائب نجم سلسلة اتصالات استنكار وادانة لعملية السرقة التي تعرضت لها مكاتب الشركة، ابرزها اتصال اطمئنان من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ومن رئيسة كتلة المستقبل السيدة بهية الحريري.